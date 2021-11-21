首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

格力电器 30 岁生日员工愿望里写上“双休”，董明珠回应：社会需要时，要放下自我

2021/11/21 16:36:44 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 11 月 21 日消息，据南方都市报报道，格力电器于 11 月 18 日迎来 30 岁生日，不少员工在 30 周年签名墙写上周末能“双休”的心愿。格力电器董事长董明珠现身回应：社会需要时，要放下自我。

董明珠在视频里表示，对于双休，我希望一年里格力电器最好全都是日班，而没有夜班。但是当社会需要我们的时候，我们还是要放下自我。

下面是视频：

IT之家获悉，经济日报此前评论表示，对个人来说，加班是个人努力奋斗的一种工作状态，也是个人成长的“加分项”。自愿加班是个人选择，也不违反相关法律法规。但是，法律对企业延长工作时间的上限有明确规定。延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。劳动者应依法享有相应的劳动报酬和休息休假权益。

如果加班属于企业强制，比如极具争议的“996”工作制，法律法规对此也是有明确规定的。此前，人力资源和社会保障部、最高人民法院针对超时加班现象，联合发布典型案例，进一步明确工时及加班工资法律适用标准，以纠正用人单位违法行为。

加班是奋斗的一种体现。但是，一味鼓励加班，把加班文化植根于企业文化之中，甚至于变成一种重压之下的畸形加班、被迫加班、强制加班，使员工超负荷工作，无疑是涉嫌违反劳动法规定的。甚至有的企业以拒绝加班安排为由辞退员工，这种触碰法律红线的做法是不行的。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：格力董明珠加班

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用