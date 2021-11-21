万亿美元基建敲定，美国拟砸 75 亿美元建 50 万根充电桩

近日，美国正式通过了最新的万亿美元基础设施投资法案，该法案内容为改造包括公路、铁道、桥梁等老化的基础设施，以及建设高速通信网络。

随着该方案的通过，美国民主党人将目光投向总统提出的《重建更好法案》(Build Back Better Act)，以进一步推进政府的电动汽车议程。

两党共同通过的《基础设施投资和就业法案》中承诺，将提供 75 亿美元以启动总统的目标 —— 到 2030 年，全美电动汽车充电达 50 万次。

上周五，美国众议院通过了价值 1.75 万亿美元的《重建更好法案》，其中包括为每辆汽车提供最高 1.25 万美元的税收优惠，以刺激消费者对电动汽车的需求。

“本周签署的基础设施法案，是总统投资我们未来的关键一步，”密歇根州民主党的参议员 Debbie Stabenow 在一场位于底特律，与总统一起庆祝吉姆西悍马电动车生产的活动上表示，“现在我们正专注于下一步。”

该活动基本上是一场密歇根民主党人的游行，他们宣扬“重建得更好”，并利用即将投产的悍马作为劳工总会生产汽车的宣传载体。

总统在活动中表示:“根据基础设施法和我的‘重建更好’计划，我们将启动新电池、材料和零部件的生产和回收，通过新的贷款和新的税收抵免促进清洁汽车的生产。”“创造新的购买激励措施，鼓励消费者购买美国制造、劳工总会制造的清洁汽车，比如电动悍马。”

这项价值 1.75 万亿美元的“重建更好”法案将提交至参议院，可能在未来几周内进行修订。

参议院多数党领袖查克・舒默表示，他的目标是推动参议院在圣诞节前通过该法案。如果该法案被修改，众议院将需要再次投票。

有争议的激励措施

《重建更好法案》下提议的电动汽车激励措施，包括购买插电式电动汽车的现行 7500 美元税收抵免，如果汽车的电池是在美国生产的，则为 500 美元。这项措施招致了非底特律汽车制造商的严厉批评。

丰田汽车称，劳工总会制定的激励措施是“明显的偏见”和“错误的”。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克也严厉批评了总统对劳工总会的支持，如总统代表底特律汽车制造商工厂工人的美国汽车工人联合会。

支持先进技术的税收抵免通常会让更富有的美国人受益，这一争议一直存在，但该规定将 1.25 万美元中的一部分用于劳工总会生产的电动汽车，则加剧了党派之间的紧张关系。

根据该法案，个人纳税人申报在调整后的总收入为 25 万美元，或联合申报者的总收入为 50 万美元，才能获得新的电动汽车税收抵免。该法案还将电动汽车信贷额度限制在 5.5 万美元以下，卡车和 SUV 的信贷额度限制在 8 万美元以下。

“更关键的法案”

美国银行全球研究分析师约翰墨菲将基础设施计划描述为，对汽车行业转向电动汽车的“适度支持”。他表示，12500 美元税收抵免对于提高电动汽车的购买率较为重要。

墨菲上周在一份投资者报告中写道:“总统政府的‘重建更好’议程，是决定对美国电气化革命监管支持的更为关键的法案。”

上周，交通官员将“重建更好”吹捧为总统计划的关键部分，以及新的基础设施包，以帮助实现总统的电动汽车销售目标。他希望到 2030 年销售的所有新车中有一半是电动汽车，包括包含电动汽车电池和传统内燃机的插电式混合动力汽车。

高盛分析师马克・德拉尼 (Mark Delany) 则认为，这种对电动汽车的激励措施可以让消费者购买更实惠的产品，从而使购买汽车的总成本“更具吸引力，并使汽车制造商广泛受益”。

“雄心勃勃”的目标

事实上，一揽子基础设施计划只涵盖了建设一个真正全国性充电网络所需资金的一部分。

咨询公司 AlixPartners 预计，需要 500 亿美元，才能实现总统提出的到 2030 年实现美国 50 万根充电桩网络的目标，而总统提出的 75 亿美元仅占其中的 15% 左右。

专家说，建设这一项目将需要大量的公共和私营部门投资。

AlixPartners 汽车和工业业务全球联席主管 Mark Wakefield 表示:“当然，这不会完全来自政府。预计更多的资金将来自公用事业公司、汽车制造商、充电公司、便利店、加油站等安装充电桩的公司。”

在总统签署基础设施一揽子计划之前，美国运输部副部长 Polly Trottenberg 表示，50 万根充电桩的目标仍然“雄心勃勃”。

Polly Trottenberg 表示：“我们坚持自己的目标。我们的目标是到 2030 年达到 50 万根电动汽车充电桩。这显然需要在州和地方一级以及与私营供应商建立强有力的伙伴关系。”“这是一个雄心勃勃的目标，但我认为我们将会有一个实现这一目标的计划，同时也会与能源部的合作伙伴合作。”

美国交通政策首席副助理部长 Christopher Coes 认为，根据基础设施法案，运输部和能源部已经建立了一个联合项目办公室，负责如何使用这些资金。

美国运输部官员则拒绝估计，在 75 亿美元的基础设施计划下，他们计划安装多少根电动汽车充电桩。根据 AlixPartners 的数据显示，根据汽车充电桩的充电速度，安装三级快速充电桩的成本可能在 12 万美元到 26 万美元之间。