电池技术更新竞赛：日本、欧盟和美国争相更换锂离子电池

三十年来，锂离子电池一直为我们的便携式设备提供动力，不过其局限性变得越来越明显，取代它们的竞赛也在顺利进行。

据《日经亚洲评论》报道，镁离子技术和锌离子技术或许是两种选择，预计将在 2030 年之后替代锂离子电池。

英国剑桥大学、丹麦和以色列的工程学院、德国和西班牙的研究机构组成了“欧洲镁互动电池共同体”(E-Magic)。该联盟的目标是为下一代高能量密度、环保的可充电镁电池开发一种颠覆性的科学技术方法。

在欧盟的财政支持下，它打算将 1000 瓦的能量密度装入一升的镁离子电池中，此为锂离子电池的两倍。

据悉，锂离子电池自商业化至今已有三十年，其提供了比镍氢和铅酸电池更多的存储容量，它最开始为随身听和笔记本电脑供电，然后是 iPod 和智能手机，甚至已经进入电动汽车和喷气客机。

不过锂离子电池的劣势在于价格昂贵，且随着人类向可再生能源的发展，需要一种能储存更多电能的技术。与此同时，锂离子电池的关键材料锂和钴只能在少数几个地方找到，已探明锂储 1600 万吨，钴储量 700 万吨，但并非全部可用于电池生产。

E-Magic 将目光投向了镁，其相关成本可以低于锂。该联盟已成功将镁离子电池的充电/放电循环重复了 500 多次。尽管它的电池性能不如锂离子电池，但它们有足够的潜力押注资源。

该报道指出，除了 E-Magic 外，美国的北美丰田研究所和休斯顿大学的研究人员开发了一种新型镁离子电池；日本的东京都立大学教授也开发了镁离子电池。

与镁一样，锌也备受关注。日本东北大学进行了锌离子电池的相关研发。