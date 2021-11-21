北京健康宝上线全新通勤绿码标识，扫码登记调至第一序位

IT之家 11 月 21 日消息，据首都之窗等发布，为最大程度便利环京地区人员通勤，“北京健康宝”11 月 20 日发布新版本，针对环京地区通勤人员需求，上线“通勤”绿码标识，并优化了功能布局。

什么是环京地区人员“通勤”绿码标识？

对已在通勤人员数据库，并且 14 日内核酸检测阴性证明已上传国家或北京市核酸检测数据库的人员，“北京健康宝”赋予其“通勤”绿码标识。持有“通勤”绿码标识人员，可向铁路、公路检查站工作人员出示，与纸质核酸阴性证明同等效力，通行更加方便！需要提醒注意的是，已获取“通勤”绿码标识的，还需确保每 14 日进行一次核酸检测。

为什么我没有“通勤”绿码标识？

一种情况是你不在通勤人员数据库中，你应按照北京市最新进（返）京政策要求，履行个人防疫义务。

另一种情况是你在通勤人员数据库中，但在国家或北京市核酸检测数据库中查不到 14 日有效核酸阴性记录。如你暂时未获得“通勤”绿码标识，请按照防疫政策要求定期进行核酸检测。建议你在京工作或活动期间，选择京内权威检测机构进行核酸检测，以方便及时获得核酸检测结果。“北京健康宝”首页顶部“消息通知”栏及首都之窗网站等，已发布北京市新冠病毒核酸采样点和 24 小时核酸检测机构名单，市民可就近选择相关机构进行检测。

健康宝还更新了哪些内容？

此外，为进一步方便群众扫码，在本次版本中对“北京健康宝”首页功能模块排列顺序进行优化，将“本人信息扫码登记”调整至第一位，“本人健康码自查询”调整至第二位。IT之家获悉，同时，优化完善“扫码”成功页面，原“未见异常”文字变更为“扫码未见异常”并通过闪烁效果展示，辅助线下管理人员快速甄别“亮码”“扫码”操作。

为了不影响你的出行安排，再次提示你提前了解防疫政策要求，及时完成核酸检测并准备相关材料。