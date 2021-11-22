继承 Win10 缺点，教你关闭 Win11 烦人的网络搜索

从 Win10 开始，微软就在系统搜索中引入了网络内容搜索。然而，这个特性却并不很受用户欢迎。当你想在电脑当中搜东西的时候，弹出来的可能是来自 Bing 的无用信息，大大降低了搜索效率。

▲ Win10 搜索有时候会优先提供 Bing 的网络搜索结果，体验并不好，这个设定在 Win11 也继承了下来

Win11 对系统进行了大刀阔斧的修改，但很遗憾的是，Win10 烦人的网络搜索，在 Win11 中被一并继承了下来。而与此同时，Win11 还强制锁定搜索出来的网络结果使用“microsoft-edge://”协议，而且无法修改，这意味着即使你设置了其他浏览器为默认，还是会强制使用 Edge 浏览器打开。

不爽这个设定，怎么办？今天，就来教你要如何关闭 Win11 的网络搜索。

首先，我们需要打开注册表。在 Windows 搜索中，直接搜索注册表，开启即可。

接着，在注册表中进入到以下路径：

计算机 \HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows

用右键点击“Windows”，选择“新建”。

新建一个名为“Explorer”的项，按下回车键。

然后，右键点击 Explorer 的项，新建一个 DWORD (32 位) 值。

将新建的值命名为“DisableSearchBoxSuggestions”，然后按下回车键。如此一来，就可以控制是否开关网络搜索了。

到了这里，要关闭 Win11 的网络搜索就很简单。双击刚才的 DisableSearchBoxSuggestions 值，然后将其赋值为“1”。

接着保存注册表，重启电脑，再次打开系统搜索，就可以发现已经不会搜出网络结果了！

总的来说，Win10 乃至 Win11 的系统搜索强推 Bing 引擎，而且没有关闭选项，这困扰了不少用户。如果你也遭遇了这个问题，可以尝试上文的方法。也希望微软能够为用户提供更灵活的选择，带来更好的体验吧。