33 年前的苹果智能手表前身 WristMac 将拍卖，可能会拍出 5 万美元高价

11 月 22 日消息，苹果智能手表 Apple Watch 的老前辈、1988 年上市的智能手表 WristMac，预计将在拍卖会上拍出 2.5 万美元到 5 万美元之间的价格。这款手表从未被佩戴过，仍然保持着原来的包装。

WristMac 是精工 (Seiko) 制造的智能手表，其可以使用 AppleTalk 连接 Mac。这款手表于 1988 年首次发布，最引人注目的地方是它受到美国“亚特兰蒂斯号”（Atlantis）航天飞机宇航员的青睐。

《纽约时报》当时报道称，1991 年，亚特兰蒂斯号上安装了用于发送电子邮件的苹果首款笔记本电脑 Macintosh Portable。但鲜为人知的是，宇航员们每人都戴着 WristMac，其使用方式与现在的 Apple Watch 有很多相似之处。

《纽约时报》写道：“当需要为地球或宇宙中的某个特定天体拍照时，WristMac 会发出警报，并显示两行文字的个人事务提醒。”

现在，线上拍卖行 ComicConnect.com 即将拍卖一款原装的、未使用过的、甚至是未开箱的 WristMac。该公司通常更习惯于拍卖流行文化纪念品，从 2021 年 11 月 22 日到 12 月 18 日之间，该公司将接受 WristMac 的竞标。

ComicConnect 首席执行官兼联合创始人斯蒂芬・菲什勒（Stephen Fishler）表示：“这是个令人难以置信的发现，堪称是可穿戴计算技术最早的例子之一。WristMac 自 30 多年前问世以来就很少出现了，很可能需要几年时间才能遇到另一块。”

他继续说道：“WristMac 非常罕见，很难预测它会以什么价位拍卖，我们也找不到任何最近成交的记录。”

这款特殊的 WristMac 在康涅狄格州 Mac 仓库的倒闭拍卖中以不到 50 美元的价格售出，买家甚至从未打开过原来的包装。ComicConnect 网站上的竞价起价为 1 美元。