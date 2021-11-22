索尼摄影旗舰微单手机 Xperia PRO-I 今日开启预售：预装 Flyme 应用商店，10999 元

IT之家 11 月 22 日消息，索尼中国 10 月 26 日宣布推出摄影旗舰微单手机 Xperia PRO-I。这款手机首次搭载 1 英寸影像传感器和相位检测自动对焦功能，可实现视频拍摄中眼部自动对焦及物体追踪，售价 10999 元，将于今日 20:00 开启预售，12 月初正式上市。

产品主要亮点包括：

索尼首款配备 1 英寸影像传感器的智能手机，具有相位检测 AF（自动对焦）功能；

搭载移动版 BIONZ X 影像处理器和前端 LSI，暗光条件下也能拍摄清晰图像；

315 个相位检测自动对焦点能够覆盖 90% 的画面；

支持“眼部自动对焦”和“实时追踪”的功能，通过 AI 处理技术可实现高精度的移动物体追踪；

索尼首次支持视频拍摄中的“眼部自动对焦”及“物体追踪”功能；

新增“视频大师”App，支持 4K 120fps 高帧率的视频录制；

蔡司 Tessar Optics T * 防反射涂层和双光圈 F2.0/F4.0，可实现良好的暗光拍摄性能、高动态范围和高质量的虚化效果；

音频功能包括杜比全景声、3.5 mm 音频接口、环绕式立体声扬声器、360 临场音效；

搭载康宁大猩猩玻璃 Victus 的 4K HDR OLED 120Hz 高刷新率显示屏。

IT之家了解到，Xperia PRO-I 采用与索尼 Alpha 微单系列相机相同的成像技术，其搭载的 1 英寸影像传感器基于索尼黑卡数码相机 RX100 VII 的影像传感器，并针对 Xperia 智能手机进行了优化，具有相位检测 AF（自动对焦）功能，单位像素间距为 2.4µm。

Xperia PRO-I 还有 RAW 12-bit 拍摄，可提供良好的暗光性能及动态范围，双光圈 (F2.0/F4.0) h y 则可根据需求切换景深。Xperia PRO-I 还搭载移动版 BIONZ X 影像处理器和前端 LSI。

▲ Xperia PRO-I 1 英寸影像传感器

Xperia PRO-I 的三镜头均采用蔡司 T * 抗反射涂层和 3D iToF 传感器。新开发的 24mm 镜头采用蔡司 Tessar Optics T * 提供了高分辨率的图像，实现了更高的对比度和清晰度。Xperia PRO-I 拥有 16mm、24 mm 和 50 mm 镜头，3D iToF 传感器还可实时计算相机与拍摄对象之间的距离。

▲ Xperia PRO-I 三镜头焦段

Xperia PRO-I 拥有 315 个相位检测自动对焦点，能够覆盖 90% 的画面，拥有自动对焦技术，包括人和动物的实时眼部自动对焦、实时追踪 5、20fps AF/AE 高速连拍和防失真快门。

Xperia PRO-I 装载“摄影大师”App，用户可以自定义手动设置或访问自动设置，并以 RAW 格式进行拍摄。以 RAW 格式拍摄时，Xperia PRO-I 支持 12-bit 格式。“摄影大师”App 提供基础模式，可快速访问一系列摄影功能，包括快门按键等。与其他 Xperia 系列手机一样，Xperia PRO-I 同样支持 Imaging Edge Mobile 手机应用程序。

Xperia PRO-I 装配了一个实体快门按键，可操作自动对焦和快门释放。显示屏处于关闭状态时，用户也可以长按快门按键快速启动“摄影大师”App，并立即开始拍摄。Xperia PRO-I 还配备了一个挂绳孔，以更好地保护设备。

视频拍摄功能方面，Xperia PRO-I 支持用户直接在手机上编辑和传输视频内容。使用 5G 网络或通过 USB 3.2 Gen 2 将 Xperia PRO-I 连接到电脑，用户可以两倍速将数据从 Xperia PRO-I 传输到电脑。

影音娱乐方面，Xperia PRO-I 支持杜比全景声和 3.5 mm 音频接口，兼容 360 临场音效和 360 空间音效，支持高解析度音频和通过 LDAC 传输的高解析度无线音频，还提供 DSEE Ultimate 功能。

此外，Xperia PRO-I 支持 120Hz 刷新率显示屏和 240Hz 抖动模糊降低技术，配备游戏增强器。开启 Xperia PRO-I 内置的 H. S.电量控制，在边玩边充时，可以直接给手机供电而非给电池充电，减少发热。

Xperia PRO-I 长度约为 166mm，宽度约为 72mm，厚度约为 8.9 mm，新增支持支付宝指纹支付，通话录音等。Xperia PRO-I 在原生态安卓操作系统的基础上，预装适配的 Flyme 应用商店，并提供邮箱、天气和资讯的选装。

Xperia PRO-I 内置 4,500 mAh（典型值）电池，随机附赠 XZQ-UC1 充电器，官方称可在 30 分钟内为 Xperia PRO-I 充满约 50% 的电量。

配置方面，Xperia PRO-I 搭载高通骁龙 888 5G 移动平台，拥有 12GB RAM 与 512GB ROM，支持 1TB 的微型 SDXC 媒体。