一加 10 Pro 机模谍照曝光：采用一体式后摄模组

不久前，一加正式发布一加 9RT 新机，拥有骁龙 888 处理器，索尼 IMX 766 旗舰传感器等诸多亮点，号称“3K 档真香旗舰”，在刚刚过去的一年一度双十一购物狂欢节中也获得了不俗的战绩，不过面对该品牌也有不少用户期待新一代旗舰的到来。现在有最新消息，继此前有知名爆料达人带来了据称是新旗舰一加 10 Pro 的最新高清渲染图后，近日有博主进一步晒出了据称是该机的机模。

据数码博主最新发布的谍照显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 10 Pro 将基本延续前作的设计思路，整体比较圆润，机身背部的后置相机模组设计十分别致，至少包含三颗摄像头，造型有些类似于三星 Galaxy S21 Ultra 的后摄模组与金属中框完全一体式设计，看起来似乎更加坚固，引起了网友的广泛关注。不过对此也有部分网友称“这是要逼死强迫症了”。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 10 Pro 依旧将采用一块 6.7 英寸 2K AMOLED 双曲面打孔屏设计，支持 120Hz 高刷新率，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，同时四周边框极窄，整体的视觉效果非常出众。将有望首批搭载高通骁龙 8 Gen1 旗舰芯片，将采用和骁龙 898 一样的三丛集架构设计，CPU 部分是 1 颗 2.59GHz 的 X2 超大核，3 颗 2.5GHz 的 A710 和 4 颗 1.73GHz 的 A510。此外，该机将内置 5000mAh 电池，并将有望支持 125W 超级闪充。

据悉，全新的一加 10 系列已在中国和欧洲进入内部测试阶段，预计将于 1 月底或 2 月初与大家见面，更多详细信息，我们拭目以待。