亚洲消费者现在订购苹果 iPad 9 圣诞节后才能收到货，消息称是因供应困境

IT之家 11 月 22 日消息，据 Nikkei Asia 报道，根据最新的预计发货日期显示，苹果公司将无法在圣诞节前向亚洲主要市场的消费者交付新的 iPad，这主要是因为在关键的假日销售季节前，供应紧张对苹果公司造成了冲击。

菲律宾的消费者如果周一在苹果网站上订购最受欢迎的 iPad 型号之一（256GB、WiFi、太空灰），将不得不等到 1 月 14 日才能发货，需要等待 8 周。根据苹果公司官网显示，中国、日本、韩国、泰国和马来西亚的消费者在周一订购的设备也将在圣诞节后收到。

IT之家查看苹果中国官网得知，现在下单 iPad 9，预计发货时间为 5-6 周。

根据 Nikkei Asia 的分析，iPhone 的交货时间虽然比 iPad 短，但仍然远远长于一般年份。

通常情况下，消费者能够在三到五天内收到 iPhone 和 iPad。但对于菲律宾的购物者来说，要想在圣诞节前及时订购最新的 iPhone 13 Pro 已经太晚了。在其他主要的亚洲市场，包括中国和马来西亚，iPhone 13 系列的发货等待时间约为 4 周。

苹果公司通过空运运送其智能手机、平板电脑和其他产品，因此交货时间较少受到困扰全球港口的严重拥堵的影响。

相反，漫长的交货时间更多的是与生产限制有关，尽管一些干扰源，如越南和马来西亚与新冠疫情有关的封锁和中国的电力限制，已经逐渐缓解。

亚洲的假日购物季在 11 月 11 日进入高潮，并持续到下个月的双 12 日，两者都是中国的电子产品购物者的消费热潮时间。

虽然不是所有的亚洲消费者都过圣诞节，但圣诞节在菲律宾和日本是一个重要的送礼场合。

iPad 的等待时间特别长，反映了苹果的“iPhone 优先”战略。Nikkei Asia 此前曾报道，苹果优先考虑为 iPhone 13 生产共享组件和芯片，而牺牲 iPad 和老一代 iPhone。此举导致 9 月和 10 月的 iPad 产量比计划少 50%，导致商店的库存减少。

苹果公司首席执行官蒂姆-库克曾表示，持续的芯片短缺在 4-6 月的季度中使得苹果公司损失 30 亿至 40 亿美元，在随后的三个月中损失 60 亿美元，预计本季度的影响会更大。

“通常情况下，苹果会将其在线商店的库存保持在能够在五天内交货的水平，因此在库存健康且不多的情况下，需求会显得很强劲，”一位直接了解该公司的消息人士称，“但是今年它从秋季产品发布的一开始就一直在为生产受限而挣扎。这是一个令人头痛的问题，已经持续了这么久。”

CCS Insight 的连接设备首席分析师 Leo Gebbie 称，苹果正在遭受组件的限制，在本季度情况可能变得更加严重。Gebbie 补充说，发货时间的延长可能会改变消费者的行为。

Gebbie 还表示，在整个行业的挑战中，苹果公司比其竞争对手处于更有利的地位，因为它可以“依靠多样化的高价产品组合，有价值的支持服务，最重要的是忠实的用户。”

点击访问：苹果中国官方在线商店