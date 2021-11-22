高通 CEO 安蒙当选美国半导体行业协会主席

美国半导体行业协会（SIA）董事会日前推选高通公司总裁兼 CEO 克里斯蒂亚诺・安蒙（Cristiano Amon）担任 2022 年轮值主席，同时推选芯科科技（Silicon Labs）总裁马特・约翰逊（Matt Johnson）担任轮值副主席。

据悉，美国半导体行业协会会员收入占美国半导体行业的 98%，且拥有近三分之二的非美国芯片公司。

资料显示，安蒙于 1995 年以工程师身份开启在高通的职业生涯。任职期间，他在多个重要岗位上帮助公司构建战略方向。成为 CEO 之前，安蒙曾担任高通总裁，期间主导开发了领先的差异化产品路线图，带头制定了高通的 5G 战略并加速其全球推广，同时推动了公司的业务扩张和多样化以服务于众多行业。

此外，为了增强公司整体实力以及加速在射频前端、连接和网络等关键领域的增长，他还监督了多起并购的成功执行。而在更早之前，作为 QCT 总裁，安蒙主导了高通的半导体业务发展。

在加入高通之前，安蒙曾担任巴西无线运营商 Vésper 的首席技术官（CTO），并在 NEC、爱立信和 Velocom 担任过领导职务。在学历方面，安蒙拥有电子工程学士学位和巴西圣保罗坎皮纳斯州立大学（UNICAMP）的荣誉博士学位。