上汽集团飞凡汽车首款车型 R7 亮相，将于 2022 年交付

今年 10 月 29 日上汽集团发布公告称，上汽集团拟投资设立飞凡汽车科技有限公司，注册资本 70 亿元。其中，上汽集团出资 66.5 亿元，员工持股出资 3.5 亿元。乘用车分公司原有 R 品牌，将由飞凡汽车以独立公司的方式进行市场化运作。

近期进行的广州车展上，上汽集团旗下飞凡汽车在车展上迎来独立运营之后的首次公开亮相，首款车型 R7 将于 2022 年交付。

在本次车展上，飞凡汽车量产版车型命名正式揭晓，定名为飞凡 R7。吴冰介绍，“R”代表英文名 Rising，孕育持续向上的力量，数字“7”，寓意着对未来的美好期望。

在智能驾驶方面，R7 将搭载飞凡汽车全栈自研的高阶智驾方案 PP-CEMTM，即点云融合的超级环境模型算法，构建了融合激光雷达、4D 成像雷达、5G-V2X、高精地图、视觉摄像头、毫米波雷达的“六重融合式”感知体系。智能座舱方面，在上汽集团旗下上汽零束“银河全栈解决方案”的赋能下，R7 将实现“云端、手机端、车端、智能硬件端”的全域融合。

吴冰介绍，飞凡 R7 将于 2022 年下半年正式交付。未来两年内，飞凡汽车将密集导入多款基于上汽自主研发的“R-TECH 高能智慧体”打造的新能源智能车型。