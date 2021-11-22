莱宝高科：为华为 MateBook E 二合一笔记本提供触摸屏

11 月 21 日，莱宝高科在投资者互动平台回复称，公司是华为客户笔记本电脑用触摸屏的核心供应商，是华为客户 MateBook E 笔记本电脑用触摸屏的供应商之一，该产品为最新发布产品，产品未来销量存在一定的不确定性。

此外，在车载触摸屏业务方面，莱宝高科自 2018 年正式切入车载触摸屏市场以来，销售持续翻番以上速度快速增长，目前单月出货量约 20 万块，位居行业前列。

而在汽车用抬头显示产品领域，莱宝高科曾坦言：“鉴于公司目前仅拥有一条第 2.5 代 TFT-LCD 显示面板生产线，暂不具备研发汽车用抬头显示器的条件，暂未储备相关产品。”

业绩上，2021 年 7-9 月，该公司实现营业收入为 18.84 亿元，同比增长 1.55%，归属于上市公司股东的净利润为 1.11 亿元，同比增长 33.11%。前三季度，其实现营业收入为 56.43 亿元，同比增长 22.12%，归属于上市公司股东的净利润为 4.05 亿元，同比增长 28.22%。

莱宝高科称，2021 年 1-9 月，公司积极巩固和开拓全球笔记本电脑、汽车等应用领域的中大尺寸电容式触摸屏产品市场，全力以赴保障客户产品质量和交付需求，中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长，其中第一季度增幅尤为显著，对公司经营业绩带来较大积极贡献。

同时，ITO 导电玻璃销售收入较上年同期较大幅度增长，车载触摸屏和 TFT-LCD 产品销售收入较上年同期也有一定幅度的增长，均对公司经营业绩带来一定的积极贡献。