日本富豪前泽友作抵达发射场，将于 12 月初前往国际空间站

11 月 22 日消息，据外媒报道，日本亿万富翁前泽友作已经抵达哈萨克斯坦拜科努尔 (Baikonur）发射场，并接受发射前的训练，准备于 12 月初搭乘俄罗斯飞船往国际空间站。

根据《福布斯》杂志的数据，现年 45 岁的前泽友作是日本最大在线时尚商城的创始人，在日本富豪排行榜上排名第 30 位。前泽友作将与助手平野洋三将于 12 月 8 日启程前往国际空间站，这也将是十多年来首次有太空游客到访这个轨道前哨。

前泽友作两人将随同俄罗斯宇航员亚历山大・米苏尔金（Alexander Misurkin）搭乘联盟号飞船 MS-20 升空，并在国际空间站驻留 12 天。在那里，前泽友作计划通过 YouTube 频道记录自己的旅程。

俄罗斯航天局 Roscosmos 证实，前泽友作、平野洋三以及米苏尔金三人于上周五抵达俄罗斯租用的发射场，“以完成发射前的训练”。俄罗斯航天局与美国太空公司 Space Adenture 共同组织这次飞行。

前泽友作将是继 2009 年太阳马戏团 (Cirque Du Soleil) 联合创始人、加拿大富豪盖伊・拉利伯特 (Guy Laliberte) 之后，又一位搭乘俄罗斯飞船前往国际空间站的太空游客。

前泽友作此行将为 2021 年载人航天划上句号。在这一年里，大量非专业宇航员参与了多次太空旅行。SpaceX 今年创造了历史，它将首批全部由普通人组成的机组人员送入太空，环绕地球轨道飞行了三天。

亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下太空旅游公司蓝色起源和英国亿万富翁理查兹・布兰森（Richards Branson) 旗下维珍银河公司（Virgin Galatic) 都完成了首次载人亚轨道发射，让乘客在太空边缘体验了几分钟的失重体验。

10 月份，俄罗斯航天局还将俄罗斯导演克里姆・希彭科（Klim Shipenko）、女演员尤利娅・佩尔西尔德（Yulia Peresild) 送上了国际空间站。他们在空间站花了 12 天的时间为首部太空电影拍摄场景。