中国广电 5G 放号运营将尽快正式启动

IT之家 11 月 22 日消息，11 月 20 日，2021 中国 5G + 工业互联网大会在武汉成功举办。会议期间，中国广电集团党委书记、董事长宋起柱为加快建设广电 5G 网络，加速推进“5G + 工业互联网”融合应用，壮大数字经济发展新动能。作了《建强广电 5G 网 融通工业互联网》主题演讲。

宋起柱表示，要建强广电 5G 网，融通工业互联网，为做强做优做大我国数字经济贡献智慧和力量。以 5G 和千兆光网为代表的“双千兆”网络，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新型基础设施的重要组成和承载底座。

中国广电将顺应广播电视网、消费互联网和工业互联网融合共生的演进趋势，坚持以 IP 化、云化、智能化、融合化为发展方向，推动建设全互联、广连接、广电和通信技术融合的新型广电网络；深化共建共享，建设高品质 5G 网络，有效支撑服务国家 5G 战略。

中国广电自有核心网、BOSS 系统正在建设升级和系统调测，将尽快正式启动广电 5G 放号运营。

与此同时，中国广电立足云网边端协同，将在全国范围内科学规划、合理布局大中小数据中心，建成层次化的 CDN 中心，加快推进有线网络升级改造，推动有线、无线、卫星网络协调发展，在打造 5G + 工业互联网融合应用新业态中贡献广电力量。

在会议期间，宋起柱还指出，中国广电将秉持“创新、融合、开放”的发展理念，以推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展为契机，充分发挥 700MHz 频段覆盖广、部署快、成本低的优势，深入实施工业互联网创新发展战略，在网络建设、技术融合、开放平台、生态培育等多个着力点发力，推动广电 5G 与工业互联网融合创新发展。

IT之家获悉，工业互联网市场蓝海为 5G 提供了广阔的应用场景，在全国范围，中国广电聚焦媒体、应急、警务、电网、港口、制造、农林等重点领域，开展了 5G + 智慧石化、5G + 智能电网、5G + 智慧矿山、5G + 乡村振兴、5G+4K/8K/VR 直播、5G + 应急通信等探索，加速 5G + 工业互联网融合应用落地。