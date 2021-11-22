傻傻分不清：vivo Y74s 5G 发布，跟 Y76s 完全相同售价却更高

IT之家 11 月 22 日消息，vivo 昨天在中国官网悄悄地推出了 vivo Y74s 5G 智能手机，这款手机的外观和配置与本月初上市的 vivo Y76s 5G 完全相同。

vivo Y74s 5G 有一个 6.58 英寸的 IPS LCD 显示屏，提供 FHD + 分辨率，长宽比为 20：9，刷新率为 60Hz，屏占比为 90.61%。配备了一个侧面的指纹扫描仪，预装了基于 Android 11 的 OriginOS 1.0 UI。

Y74s 有一个 800 万像素的自拍摄像头，提供了双视野录像模式、人像模式、夜景模式等功能。背部有双摄像头，包括一个 5000 万像素的主摄像头和一个 200 万像素副摄像头，提供夜景模式、人像模式、1080p 视频拍摄和慢动作视频录制等功能。

vivo Y74s 5G 搭载天玑 810 处理器，提供 8GB 的 LPDDR4x 内存，4GB 的虚拟内存，以及 256GB 的 UFS 2.2 存储。内置 4100mAh 的电池，支持 44W 快速充电。双卡、5G、蓝牙 5.1、GPS、USB-C 和 3.5 毫米音频插孔均支持。此外，Y74s 的厚度为 7.79 毫米，重量为 175 克。

vivo Y74s 5G 定价为 2299 元，有星河蓝和星夜黑两种颜色，目前还未正式开售。值得一提的是，该机跟 vivo Y76s 外观完全一致，后者的售价却更便宜，8+256GB 版本售价 1999 元。