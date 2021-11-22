烂尾 10 年复活无望，山东晶圆厂 8 寸二手设备低价兜售

今年 8 月，山东东营政府从天津海关保税仓拉回了一批 8 英寸二手半导体设备，这批设备被登记在一家名为中联国际的半导体公司名下。据知情人士透露，除天津外，东营等地保税仓亦有该公司的设备滞留，滞留设备总报关价约为 3.5 亿美元。

▲ 图源：山东产权交易中心

另一知情人员告诉集微网，中联国际公司已经烂尾 10 年之久，此次东营政府将滞留设备统一取回，原本是期望引入新的主体接盘，重启中联国际的 8 英寸项目，着手发展当地半导体产业。

然而，东营对于半导体产业重新燃起的憧憬和希冀很快就再一次破灭。随着过去多地晶圆厂烂尾，国家发改委严抓规划布局，曾多次重申半导体产业要遵循“主体集中、区域集聚”的发展原则，缺乏产业基础和配套的东营市显然与之不符。因此，上级单位随即在 8 月中旬严词否决了中联国际的“复活”计划，并明确表示该项目不得重启，该项目自此便转入了资产处置阶段。

资料显示，中联国际项目需要处置的资产主要包括占地近 250 亩土地、建设投资超 6 亿元的厂房和一大批机台设备。一位半导体行业资深厂务工程师告诉集微网：“东营的地质条件原本就不适合做晶圆厂，如今的中联国际厂区附近又已经建起了学校和住房，不太可能有半导体领域的主体愿意接盘。目前看来，或许只能期待医院等其他领域的主体承接”。

与厂区的从长计议不同，中联国际的这批 8 英寸二手设备很快吸引了大批潜在买家调研和询问，包括中芯国际、华虹集团、中芯宁波等国内大厂，以及几家国内外二手设备商。

根据设备清单和海关资料，中联国际这批设备分为已出关和未出关设备，当时在海关处申报的设备总价约为 4.65 亿美元，已完税设备约 1.12 亿美元，滞留保税仓、未完税的设备约为 3.53 亿美元。

前述知情人士透露，设备的完税问题正是中联国际烂尾的原因之一，当时资方与东营政府未能就设备进口关税的分担达成一致意见，在 2011 年 7 月办理完部分设备的通关手续后，项目便一直陷入停滞状态。

一位参与过这批设备调研的某晶圆大厂高管告诉集微网，这批设备年久失修、常年缺乏维护，大多数已经锈迹斑斑，尤其是已完税搬入厂房的机台，所以想要收购后快速投入使用并不现实，还需经过二手设备商翻新和调修。

11 月 19 日，山东产权交易中心信息正式披露了中联国际这批 8 英寸半导体设备的挂牌转让信息，转让底价约为 8.9932 亿人民币，保证金为 1 亿人民币。设备主要包括光刻机（Nikon）、光阻涂布机（TEL/SVG 等）、干法刻蚀机（LAM 等）、物理气象沉积机（AMAT 等）、化学气象沉积机（AMAT 等）等设备，其中已清关设备评估价约为 2.1584 亿人民币，未清关设备约为 6.8348 亿人民币。

▲ 图源：山东产权交易中心

这批 8 英寸二手设备的挂牌公告期为自 11 月 19 日起的 20 个工作日，分期支付要求首期付款不低于交易价款的 80%，受让方应在《资产交易合同》签订后 3 个工作日内一次性支付，剩余交易价款应在《资产交易合同》签订后 1 个月内付清。

从当初报关的 4.65 亿美元（折合人民币 29.673 亿）到如今挂牌的底价 8.9932 亿元，如此大幅的折价反映出了这批设备状况堪忧，这一现象与市场上价格正暴涨的 8 英寸二手设备形成了鲜明的对比。据华尔街日报报道，1995 年制造的 8 英寸二手光刻机佳能 FPA3000i4，在 2014 年 10 月只值 10 万美元，今天则值 170 万美元，足足增长了 17 倍。

不过，东营政府寻求解决历史遗留问题的态度依然值得其他烂尾项目所在地学习，这批二手设备倘若继续“躺”在烂尾厂或保税仓，只会继续加速贬值速度。而如果能经过翻新和改造后重新进入中国半导体产业，不仅能为产能建设添砖加瓦，也能最大程度的为东营政府止损。

目前，业界最关注的问题仍是这批设备最终将花落谁家。一位二手设备翻新厂商告诉集微网，目前挂牌的底价与这批设备的价值大致相符，不排除会进一步参与这批项目的评估和竞拍。