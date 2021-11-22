零死亡，国产新冠特效药“候选种子”三期临床揭盲：最快 12 月底前获批附条件上市

IT之家 11 月 22 日消息，据人民日报报道，由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠药物 BRII-196 和 BRII-198 联合用药临床 Ⅲ 期已揭盲，给药组在治疗 28 天后实现零死亡，对照组 8 例死亡，详细结果会在近期对外公布。这也是目前我国进展最快的抗体药物，有望 12 月底前获得批准附条件上市。

与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。

IT之家获悉，今年 10 月份，腾盛博药宣布向美国食品药品监督管理局（FDA）提交其在研的 SARS-CoV-2（导致 COVID-19 的病毒）联合疗法 BRII-196/BRII-198（“BRII-196/BRII-198 联合疗法”）紧急使用授权（EUA）申请。支持 EUA 申请的数据由公司滚动提交给美国 FDA。

该 EUA 申请是基于美国国立卫生研究院（NIH）支持的 ACTIV-2 的 3 期临床试验积极结果，结果显示与安慰剂相比，BRII-196/BRII-198 联合疗法使临床进展为重度疾病高风险的 COVID-19 门诊患者，其住院和死亡风险降低 78%，具有统计学显著意义，并且其安全性优于安慰剂。对早期开始接受治疗（症状出现后 5 天内）的受试者，与晚期开始接受治疗（症状出现后 6 至 10 天内）的受试者相比，均观察到显著的住院和死亡率降低。该分析还显示，治疗组在 28 天内无死亡，而安慰剂组有 8 例死亡。在 28 天治疗后的随访中，每组均发现一例死亡。公司计划在完成 EUA 提交、审查和批准后，与 FDA 密切合作，进一步推进 BRII-196/BRII-198 联合疗法后续的注册获批工作。