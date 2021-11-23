美股纳指重挫逾 200 点，蔚来涨逾 7%，特斯拉超 80 万元车型应明年 3 月入华

北京时间 11 月 23 日消息，美股涨跌不一，纳指跌超 200 点。截至收盘，道指涨 17.27 点，涨幅为 0.05%，报收 35619.25 点；标普 500 指数跌 15.02 点，跌幅为 0.32%，报收 4682.94 点；纳指跌 202.68 点，跌幅为 1.26%，报收 15854.76 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌不一：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 投资者对 Q3 业绩和新车型乐观 小鹏汽车一度上涨 6.6%

由于投资者对其第三季度业绩乐观、预期上周发布的新款 SUV 车型将大获成功，星期一常规交易中小鹏汽车股价上涨 0.5 美元，涨幅为 1.07%，报收于 47.39 美元，盘中一度摸高 50 美元，涨幅达到 6.6%。由于电动汽车板块受到投资者追捧，过去 6 个月小鹏汽车股价累计上涨 64%。

小鹏汽车将于星期二发布第三季度财报。它预计营收将介于人民币 48 亿元至 50 亿元之间，华尔街对小鹏汽车第三季度营收的预期约为 50 亿元。小鹏汽车已宣布第三季度交付量达到创纪录的 25666 辆，是上年同期的约 3 倍，也高于它预期的 2.15 万至 2.25 万辆。

小鹏汽车上周发布了新款旗舰智能电动 SUV 车型 G9。小鹏汽车称这是旗下第一款在设计时就同时考虑到国内和国际市场的车型。G9 配有与特斯拉 Autopilot 相似的半自动驾驶系统，可能成为特斯拉 Model Y 的直接竞争对手。

▲ 董事长兼 CEO 有意让新氧退市 溢价约 10%

始人、董事长、CEO 金星签署日期为 2021 年 11 月 22 日、不具约束力的初步提议，拟以每股美国存托股 5.3 美元现金，或每股 A 类普通股 6.89 美元现金的价格，收购他本人及其关联机构尚未持有的所有公司流通股。

新氧已成立由独立董事组成的特别委员会评估提议以及收购交易。

受此消息影响，今天常规交易中新氧涨 0.5 美元，涨幅为 11.57%，报收于 4.82 美元。上述 5.3 美元的拟议收购价比今天收盘价高出近 10%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 华尔街看好 iPhone 13 供应 苹果市值一度超过 2.7 万亿美元

由于华尔街认为圣诞销售季 iPhone 13 供应会得到改善，星期一常规交易中苹果股价创下有史以来新高，一度摸高 165.7 美元，涨幅达 3.2%，市值超过 2.7 万亿美元。截至收盘，苹果上涨 0.47 美元，涨幅收窄至 0.29%。

摩根士丹利分析师指出，苹果旗舰产品 iPhone 13 发货时间缩短，标志着黑色星期五和圣诞销售季前夕供应的增加。本月早些时候，《日经新闻》刊文称，由于苹果预计圣诞销售季期间 iPhone 13 需求更强劲，优先保证其芯片的供应，过去 2 个月 iPad 产量仅为正常水平的约半数。

苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 10 月份警告称，“我们在尽其所能地采购更多芯片和其他元器件，确保圣诞销售季期间的供应。”但也有媒体报道称，受博通和德州仪器等供应商供货跳票影响，今年圣诞销售季 iPhone 产量可能削减 1000 万部。

▲ 马斯克称 S Plaid 或明年 3 月进入中国市场 售价超 80 万元

埃隆・马斯克 (Elon Musk) 当地时间星期日晚上在 Twitter 上回应有关 Model S Plaid 进入中国市场时间的问题时表示，“可能”在明年 3 月前后。不过，马斯克在推文中没有披露更多细节，特斯拉也未就此置评。特斯拉 6 月推出 Model S Plaid，价格高达 129990 万美元（约合人民币 831312 元）。

Morningstar 分析师塞斯・戈德斯坦（Seth Goldstein）表示，在中国市场，对 Model S Plaid 有需求的主要是高端豪华汽车买主，尤其是在初期。他说，特斯拉还可能将 Model S Plaid 出口到欧洲和亚洲其他市场，因此在上海工厂生产这一车型是有意义的。去年早些时候，菲蒙工厂因新冠疫情而被迫关闭，上海工厂帮助特斯拉渡过了难关。

中国是全球最大的电动汽车市场。受此消息影响，常规交易中特斯拉涨 19.81 美元，涨幅为 1.74%，报收于 1156.87 美元，盘中一度摸高 1201.94 美元，涨幅达 5.7%。