SpaceX 火箭业务领导层动荡：两位副总裁离职

北京时间 11 月 23 日早间消息，据报道，SpaceX 火箭业务的领导层已经出现了动荡，两位副总裁已经离开了这家航天公司。

随着埃隆・马斯克（Elon Musk）的这家太空公司凭借其猎鹰 9 号（Falcon 9）和猎鹰重型火箭（Falcon Heavy）成为了美国领先的火箭制造商，领导层的变化也随之而来。该公司还正在大力投资开发其下一代星舰（Starship ）火箭。

多位知情人士对媒体透露，SpaceX 的推进器部门副总裁威尔・海尔斯特利（Will Heltsley）已经离职，他从 2009 年起就在该公司工作。这些消息人士表示，由于项目缺乏进展，海尔斯特利被调离了猛禽（Raptor）发动机的开发工作。

猛禽发动机为 SpaceX 的星舰火箭和超级重型助推器提供动力。鉴于发动机在星舰的开发中发挥的关键作用，海尔斯特利的离职表明了发动机研发工作所面临的巨大压力。该公司已经成功地用猛禽发动机进行了大量的试射和飞行，稳步地对发动机进行了改进。马斯克最近表示，第二代猛禽发动机“在各个方面都有明显改进”。

今年 11 月 16 日，马斯克曾发推称：“但是对于能够真正实现多行星生活的发动机来说，我们必须进行彻底的重新设计。它不会再被称为‘猛禽’。”

此外，据消息人士透露，已经在 SapceX 公司工作了 6 年的亚库布・麦肯齐（Jacob McKenzie）将负责领导猛禽发动机的开发和生产工作。

知情人士称，SpaceX 公司负责任务和发射运营的副总裁李・罗森（Lee Rosen）已经于上周离职，任务和发射运营的高级主管里奇・里姆（Ricky Lim）也已经离职。罗森自 2013 年以来一直在 SpaceX 工作，而里姆则是在 2008 年加入的该公司。上周五，其他一些长期在 SpaceX 工作的员工也选择了离职，熟悉此事的人表示，这个时机与员工的股票归属时间表有关。

目前，SpaceX 没有回应关于领导层变动的置评请求。

2021 年，SpaceX 取得了许多成就，该公司已经成功进行了 25 次猎鹰 9 号任务，并且利用其龙飞船（Dragon）将 12 名宇航员送入了地球轨道，其星链（Starlink）卫星互联网服务发展到了约 14 万名用户，此外该公司的星舰项目依然在不断取得进展。

就在上周，马斯克表示 SpaceX“有希望”将明年 1 月或 2 月进行星舰火箭的首次轨道飞行，这代表着星舰火箭发展中的一个新的里程碑。这次发射正在等待联邦航空局的监管批准，此外该公司还需要在技术上进一步进行准备。当前马斯克的这家太空企业的估值已经达到了 1003 亿美元。