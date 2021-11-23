中央网信办：进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作，将建立负面清单

IT之家 11 月 23 日消息，据“网信中国”微信公众号，近日，中央网信办印发《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在进一步加强娱乐明星网上信息规范，维护良好网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。

中央网信办表示，近年来，网上泛娱乐化倾向、低俗炒作现象屡禁不止，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化冲击主流价值观，一些网上有关明星的宣传信息内容失范，绯闻八卦、隐私爆料占据网站平台头条版面、热搜榜单，占用大量公共平台资源，人民群众反映强烈。为了进一步规范娱乐明星网上信息，营造积极健康向上的网络环境，中央网信办制定并印发《通知》。

《通知》从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制等 4 个方面提出 15 项具体工作措施，力求有效规范娱乐明星网上信息。《通知》要求，严把娱乐明星网上信息内容导向，加强正面引导，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。《通知》按照信息内容属性、影响作用等因素，将娱乐明星网上信息划分为演艺作品、个人动态、商业活动、公告、公益、权威发布等 6 种类型，针对网站平台首页首屏、热门推荐、热搜榜单等重点环节提出明确要求，以进一步规范娱乐明星网上信息呈现。《通知》要求加强对明星、经纪公司（工作室）、粉丝团（后援会）、娱乐类公众账号、MCN 机构等账号和主体的管理，从源头上规范娱乐明星网上信息，同时要求网站平台建立健全涉娱乐明星网上舆情监测、处置和引导机制。

《通知》强调，各地网信部门要高度重视加强娱乐明星网上信息规范工作，结合“饭圈”乱象整治，制定细化实施方案，指导督促网站平台抓好各项措施落实，务求取得工作实效。

IT之家附《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》全文：

各省、自治区、直辖市党委网信办，新疆生产建设兵团党委网信办：

近年来，网上泛娱乐化倾向、低俗炒作现象屡禁不止，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化冲击主流价值观，一些网上有关明星的宣传信息内容失范，绯闻八卦、隐私爆料占据网站平台头条版面、热搜榜单，占用大量公共平台资源，人民群众反映强烈。为进一步规范娱乐明星网上信息，营造积极健康向上的网络环境，现就有关工作措施通知如下：

一、严把内容导向

1.加强正面引导。强化娱乐明星网上信息导向管理，发布和传播娱乐明星网上信息要遵守法律法规，遵循公序良俗，坚持正确舆论导向和价值取向，弘扬社会主义核心价值观，坚持健康格调品位。

2.建立负面清单。娱乐明星网上信息不得含有法律、行政法规明确禁止的内容，不得宣扬流量至上、畸形审美、奢靡享乐、炫富拜金等不良价值观，不得为博眼球低俗炒作绯闻丑闻、渲染明星情感纠纷隐秘细节，不得未经授权曝光、买卖明星身份信息、家庭住址、行程信息等个人隐私，不得批量发布涉明星艺人及其作品，进行恶意营销或刷量控评，不得发布涉明星虚假不实信息，进行曲解诋毁、造谣抹黑，不得为违法失德明星艺人复出造势、洗地宣传，不得挑动粉丝群体互撕谩骂、攻击对立，或刺激诱导粉丝群体进行过度消费、非法集资、非理性打投等应援行为。

二、规范信息呈现

细化娱乐明星网上信息分类，强化重点环节管理，严格规范娱乐明星信息网上呈现。

3.演艺作品类信息，具体包括明星影视、音乐、综艺作品及相关宣传、片段、演绎、评述等，原则上自然传播，但不得在《网络信息内容生态治理规定》第十一条规定的重点环节扎堆呈现，含有明星个人标识的，在首页首屏、热门推荐、热搜榜单等环节，同一明星同一时段原则上只能呈现一条。

4.个人动态类信息，具体包括明星日常生活、行程动态、兴趣偏好、家庭成员等，原则上不在《网络信息内容生态治理规定》第十一条规定的重点环节呈现。

5.商业活动类信息，具体包括明星广告代言、品牌合作、商业推广等，原则上仅在各网站平台广告位置呈现，且应在显著位置标明广告字样。

6.公告类信息，具体包括明星维权、回应、澄清、公告等，原则上自然传播，但同一明星同一事件的公告类信息，在《网络信息内容生态治理规定》第十一条规定的重点环节同一时段原则上只能呈现一条。

7.公益类信息，具体包括明星参与公益活动、救援救助、正能量宣传等，原则上自然传播，但不得恶意蹭炒热点进行营销炒作。

8.权威发布类信息，具体包括国家机关、主流媒体、行业协会等关于明星相关事件的表态、回应、公布和舆论监督等，原则上自然传播。

三、加强账号管理

9.规范账号名称、头像和简介。娱乐明星、经纪公司（工作室）、粉丝团（后援会）和娱乐类公众账号等名称、头像和简介中，不得含有明示或暗示爆料明星隐私等信息，不得含有煽动互撕谩骂、拉踩引战等信息，严禁在禁言期通过更改名称、头像和简介等方式变相发布信息。

10.分级监测管理明星账号。各平台要全面摸清明星账号注册底数，根据粉丝数量、传播能力、信用评价等情况，对明星账号进行分级管理，相关情况向网信部门定期报备。建立各平台重点关注目录清单，对达到一定粉丝数量和传播能力的明星账号，进行实时监测和动态预警。对于热点敏感社会话题中，发布带偏节奏、混淆视听、煽动极端情绪信息内容的明星账号，及时采取处置措施，并向有关主管部门报告。

11.严格违法失德明星艺人账号管理。对违法失德明星艺人采取联合惩戒措施，全网统一标准，严防违法失德明星艺人转移阵地、“曲线复出”。

12.严格明星经纪公司和粉丝团账号管理。加强明星经纪公司（工作室）账号认证审核，同一经纪公司（工作室）原则上在同一平台只能注册一个账号。粉丝团（后援会）账号须经明星经纪公司（工作室）授权或认证，由其承担日常维护和监督管理的责任。未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团账号。

13.严厉处置娱乐营销账号及其所属 MCN 机构。对于有组织或批量发布涉明星不实爆料、恶意抹黑、拉踩引战等信息，或进行刷量控评、恶意营销炒作的娱乐类公众账号，从严处置处罚。根据情节严重程度，对违法违规账号所属 MCN 机构及旗下其他账号连责处置，采取禁言、限制搜索、限制商业推广收益等措施。

四、强化舆情监测处置

14.建立监测处置机制。网站平台要建立娱乐明星网上信息舆情监测机制，及时发现处置爆料明星情感纠纷、爆料明星涉嫌违法犯罪行为、涉及粉丝群体性冲突等热点舆情苗头，并向主管部门报告。涉及网络暴力、寻衅滋事等问题线索，及时通报公安部门。

15.强化舆情引导。针对涉娱乐明星网上热点舆情，网站平台要对相关账号主体身份进行复核，对账号主体真实身份无法验证的，进行明确标注。同时，根据舆情事件性质，督促明星通过官方账号发声，引导粉丝理性看待，防止舆情持续发酵。

各地要高度重视加强娱乐明星网上信息规范工作，结合“饭圈”乱象整治，制定细化实施方案，指导督促属地网站平台抓好各项措施落实，务求取得工作实效。

中央网信办秘书局

2021 年 10 月 26 日