荣耀 60 系列旗舰外观公布：渐变星空后盖，后置双圆环镜头

IT之家 11 月 23 日消息，荣耀将于 12 月 1 日 19:30 举办新品发布会，正式推出荣耀 60 系列手机。今日，荣耀官方公布了该机的外观，由演员龚俊代言。

从海报可以看到，荣耀 60 系列采用渐变 + 星钻的后盖设计，后置镜头为银色双圆环，中间还嵌有一个小镜头，机身侧边弯曲。

IT之家了解到，此前荣耀官方预热，荣耀 60 系列将采用星空主题设计，本次的宣传语为“美，放手去拍”，预计将主打拍照功能。

荣耀 60 系列已上架电商平台开启预约，暂未透露更多信息。