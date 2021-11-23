鸽王之王，NASA 宣布詹姆斯・韦伯太空望远镜的发射推迟到 12 月 22 日：原因是火箭“手滑了”

IT之家 11 月 23 日消息，NASA 此前已经数十次推迟了詹姆斯・韦伯太空望远镜的发射，近日再次宣布推迟。

詹姆斯・韦伯太空望远镜计划于 12 月 18 日升空，但现在最早要到 12 月 22 日才能发射。根据 NASA 的解释，推迟是由于技术人员准备将望远镜连接到阿丽亚娜 5 号火箭时，发生了意外事件。

将詹姆斯・韦伯太空望远镜固定在运载火箭上的夹带突然意外释放，导致设备产生振动。现在正在进行额外的测试，以确保望远镜在该事件中没有损坏。

IT之家了解到，詹姆斯・韦伯太空望远镜耗资 88 亿美元，以 NASA 的第二任局长的名字命名，是哈勃望远镜的继承者，它的 18 面六边形镜片将能够以远远超过哈勃能力的细节水平观察遥远的行星和宇宙的远方。

NASA 和该望远镜的主要承包商 Northrop Grumman 最初为詹姆斯・韦伯太空望远镜设定了 10 亿美元的预算，并将发射日期定在 2007 年的某个时候。

到 2011 年，发射日期已经推迟到 2018 年，但随着开发事故的出现，发射日期被推得越来越远。去年新冠疫情导致了发射日期延迟到了 10 月 31 日。

上一次推迟与望远镜无关，而是由于 2020 年两次独立的商业任务中检测到的有效载荷整流罩问题，詹姆斯・韦伯太空望远镜将搭乘的阿丽亚娜 5 型火箭停飞了近一年。