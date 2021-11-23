薅哭度厂必看，百度智能云中小企业与开发者云服务器福利专场， 1 核 2G 服务器低至 48/年

IT之家 11 月 23 日消息，百度智能云为中小企业与开发者提供云服务器专属福利，双十一上云钜惠盛典活动返场，优惠持续。

1 核 2G 轻量云服务器，60GB SSD 磁盘，流量不限,4Mbps 带宽，轻量化、轻运维、开箱即用的小规格云服务器，预装应用型镜像，小型网站、论坛、电商及测试学习等场景适用，支持 3 分钟学会创建实例和管理应用，是中小型企业与开发者上云的不二选择。

入门级云虚拟主机，128MB 内存，1000MB 数据库。数十万站长之选，一站式零基础创建与运维网站，支持海量网站模板，极速、稳定、安全、易推广。

1 核 1G 云服务器计算型 ic4，40GB 系统盘，1Mbps 带宽，独享 100% CPU 性能，基于第二代英特尔至强可扩展处理器，至强可拓展平台。适用于博客、学习、测试等基础业务需求。

2 核 4G 云服务器计算型 c4，40GB 系统盘，1Mbps 带宽, 基于第二代英特尔至强可扩展处理器，至强可拓展平台，性能全面提升，同时配套高性能网络，适用于数据分析、批量计算等高计算需求场景。

此次双十一返场活动还为个人新用户，创业者及企业准备了性价比极高的上云福利礼包。

新用户在活动期间完成实名认证，即可领取 11110 元上云礼包。

创业者专享 1111 元企服礼包，享 11.11 元创业权益包；企业专享 11 款 AI 产品 5.5 折起，助力降本增效。

个人和企业在活动期间完成实名认证即可获得一次抽奖机会，活动期间完成实名认证或购买活动产品满（含）100 元的用户，可额外获得 1 次抽奖机会。

100% 中奖，奖品包括小度智能音箱 pro, 京东 E 卡 100 元实物卡，小度电视伴侣等多重豪礼，先到先得。

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