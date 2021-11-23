达成协议：百度许可赛诺菲将其算法用于 mRNA 疫苗和药物开发

IT之家 11 月 23 日消息，日前，百度与生物制药公司法国赛诺菲签订协议，双方同意将百度自主研发的 mRNA 序列设计优化算法 LinearDesign 整合到赛诺菲的产品设计管线。

根据协议，赛诺菲将利用 LinearDesign 平台，优化 mRNA 的设计研发，用于人类疾病的治疗与预防。

百度集团副总裁吴甜表示，新兴的 mRNA 技术迅速推进了新冠肺炎等传染疾病的疫苗和药物研发进程，而 mRNA 与生物计算的结合将使得这一进程更加快速、高效，并可能为未来的药物研发提供了一种全新的思路。百度很荣幸能与赛诺菲一起，将 mRNA 相关的药物和疫苗带入全球医疗健康领域。

IT之家了解到，百度研究院于 2018 年开展了 RNA 二级结构领域的研究，先后推出了全球最快速的 RNA 结构预测算法 LinearFold 和全球最快的 RNA 配分方程和碱基对概率预测算法 LinearPartition。2020 年初新冠疫情全球流行时，百度研究院基于在生物计算领域长期的、前瞻性的研究积累，历经数月成功研发出用于 mRNA 序列设计的算法 LinearDesign。据悉，LinearDesign 算法的有效性已经在体外实验和动物实验中得到初步验证。前不久，百度刚刚宣布 LinearDesign 完成新冠病毒疫苗生物实验验证。

公开报道显示，目前百度已与国内外数家知名生物医药企业洽谈科研和商业合作。