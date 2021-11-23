中央网信办加强娱乐明星网上信息规范相关工作，微博：将在热搜榜规则等方面与通知精神全面对齐

IT之家 11 月 23 日消息，中央网信办今日公布了《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在进一步加强娱乐明星网上信息规范，维护良好网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。

今日下午，微博官方发布公告称，站方自 5 月以来，持续推进“清朗”饭圈整治行动，取得明显成效。

微博表示，下一步，站方将积极贯彻落实《通知》有关要求，全面夯实治理成果，在文娱内容生态治理，热搜榜规则等方面与通知精神全面对齐。大力支持弘扬社会主义核心价值观，体现健康格调品位的文娱内容。站方也请广大网友积极参与、广泛监督，共同建设清朗网络空间。

IT之家了解到，《通知》从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制等 4 个方面提出 15 项具体工作措施，力求有效规范娱乐明星网上信息。

《通知》要求，严把娱乐明星网上信息内容导向，加强正面引导，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。《通知》按照信息内容属性、影响作用等因素，将娱乐明星网上信息划分为演艺作品、个人动态、商业活动、公告、公益、权威发布等 6 种类型，针对网站平台首页首屏、热门推荐、热搜榜单等重点环节提出明确要求，以进一步规范娱乐明星网上信息呈现。《通知》要求加强对明星、经纪公司（工作室）、粉丝团（后援会）、娱乐类公众账号、MCN 机构等账号和主体的管理，从源头上规范娱乐明星网上信息，同时要求网站平台建立健全涉娱乐明星网上舆情监测、处置和引导机制。

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