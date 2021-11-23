Rust 程序员一觉醒来都懵了，审核团队集体辞职

昨夜，Rust 编程语言的审核团队突然宣布辞职，且即刻生效。他们在 GitHub 的 pull request 上发出了该声明。

审核团队成员 Andrew Gallant 在声明中写道：审核团队辞职是为了抗议核心团队，后者认为自己不对除自己以外的任何人负责。

辞职声明来得如此突然，措辞又比较严厉，广大程序员看到这则声明后“一脸懵逼”，而又不免好奇。

由于目前该 pull request 页面已锁定，他们只能移步至 Reddit 的 Rust 子版块发帖讨论。

这一突如其来的事件迅速成了国外程序员圈最热话题。

Rust，这个连续 6 年获得程序员最喜爱的编程语言，其内部团队出现了哪些裂痕？

到底发生什么事了？

“求内幕”成了社区吃瓜群众最关心的话题，但没有人在帖子中透露细节。

不过，从撰写辞职信的 Andrew Gallant 社交网络上能找到一点蛛丝马迹。

原来双方的冲突由来已久，并不是一朝一夕间突然爆发的。尤其是亚马逊 AWS 的介入，让双方冲突进一步加剧。

今年 2 月，Rust 基金会成立，亚马逊 AWS、谷歌、华为、微软、Mozilla 五家公司为创始成员。

今年 9 月，AWS 团队开源战略与营销负责人 Matt Asay 在 InfoWorld 上发表了一篇文章《Rust 的未来》。

Rust 核心团队成员 Steve Klabnik 转发了这篇文章，他写道：

我拒绝让亚马逊定义 Rust。

Steve Klabnik 还认为，亚马逊正在逐渐侵蚀 Rust 团队，主要的表现是：

1、亚马逊雇佣了 Rust 团队的几名成员，其中包括编译器团队负责人、语言团队负责人。

2、亚马逊决定不设立 Rust 基金会 ED，这意味着主席将在 Rust 基金会中拥有巨大的权力。

他认为，亚马逊正在采取措施将核心团队边缘化。

后来文章被 Matt Asay 修改，并在末尾附注声明：

这篇文章的前一个版本正确地指出 Rustacean 原则是以亚马逊原则为蓝本的，但无意中可能暗示亚马逊在某种程度上对 Rust 的开发负责。亚马逊雇佣了多名 Rust 维护者和贡献者，但它只是众多有员工参与的公司之一。

Rust 库团队负责人 Mara Bos 的观点却与之相反，她认为 Steve 的观点“简直是胡说八道”。

Steve 说的“核心团队”变得不那么重要了，这是绝对正确的。但这并不是因为亚马逊正在接管。 我认为，既不该让核心团队，也不该让亚马逊团队来领导或定义 Rust。

Andrew Gallant 最后两条 Twitter 便是转发 Mara Bos 的观点。

根据 Rust 官方的《行为守则》，Rust 审核团队的作用是帮助“遵守行为守则和社区标准”，而现在他们无法做到这一点，因为核心团队的权利似乎超出了界限。

既然如此，审核团队自然也就无法约束核心团队。看来是双方在权利和责任问题上发生了争吵。而 AWS 的问题不过是双方开始角力的导火索。

另一位“局外人”System Initiative 公司 CEO 也发表了自己的看法：

他认为 Rust 核心团队权力过大，核心团队管理着社区的各个方面，但是他们之外的人却无法决定谁加入核心团队，或者被踢出核心团队，从而在 Rust 社区形成了一种“寡头政治”。

截至目前，Rust 临时团队紧急成立，接管辞职三人的工作。

由于涉事双方都没有给出事件的细节，网友只能凭借靠猜测来“吃瓜”。

一些程序员认为，Rust 团队的“瓜”貌似比其他编程语言社区多出不少。

从 2016 年开始，Rust 在每年的 Stack Overflow 年度评选中都当选为最受欢迎编程语言，而太多的冲突戏份对于技术团队而言可能并不是什么好事。

参考链接：

[1]https://news.ycombinator.com/item?id=29306845

[2]https://github.com/rust-lang/team/pull/671

[3]https://thenewstack.io/rust-mod-team-resigns-in-protest-of-unaccountable-core-team/

[4]https://twitter.com/burntsushi5

[5]https://www.infoworld.com/article/3633002/the-future-of-rust.html