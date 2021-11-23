国内脑机接口初创公司 NeuraMatrix 完成亿元 A 轮融资

11 月 23 日消息，国内脑机接口平台公司宁矩科技（NeuraMatrix）宣布完成总额达亿元人民币的 A 轮融资，本轮融资由华盖资本领投，风投基金 Prosperity7 Ventures 及经纬中国跟投。

在完成 A 轮融资后，NeuraMatrix 表示将会加大芯片研发及量产方面的投入，推进软硬件开发，并加速医疗及科研设备的量产。

NeuraMatrix 成立于 2019 年 11 月，是由清华大学孵化的一家初创企业，今年 3 月刚完成数百万美元的 Pre-A 轮融资。该公司目标是打造从材料、芯片、硬件设备到软件一体化的脑机接口平台。

NeuraMatrix 的技术重心为可置于脑区内的侵入式脑机接口，侵入式脑机接口由于能够获取从低频到高频更全面的高质量信号，伴随着设备小型化及植入技术、材料方面的进步，被认为更能够满足医疗、智能交互方面的需求。

据悉，NeuraMatrix 自研的双向脑机接口商用芯片已完成流片，预计明年初实现搭载自研芯片设备的量产，其首个无线侵入式脑机接口设备样机也已开始供客户使用。

目前 NeuraMatrix 已与多家科研院所、医院及药企签订了上千万元设备采购意向订单，其主要合作对象也集中在科研院校及医院，如正在与清华大学附属长庚医院、天坛医院、宣武医院等医疗机构展开合作，内容包括运动康复、神经电刺激治疗帕金森和癫痫、脊髓瘫痪和面瘫等方面。