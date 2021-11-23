违法失德艺人首次纳入名单：第九批网络主播警示名单公布，吴亦凡、郑爽、张哲瀚等等 88 人在列

IT之家 11 月 23 日消息，中国演出行业协会网络表演（直播）分会 23 日发布第九批网络主播警示名单，包括“铁山靠”“郭老师”两名职业主播和“吴亦凡”“郑爽”“张哲瀚”三名演员在内的 88 名主播将在行业内被实行联合抵制和惩戒。

据称，这是违法失德艺人首次被纳入网络主播警示名单中，防止劣迹艺人转移阵地复出。名单向社会公布后将下发各平台予以封禁，并同步报主管部门备案。

IT之家了解到，警示期限内，各网络音视频平台会员企业不得为其提供各类网络直播服务。

关于该名单，中国演出行业协会为进一步规范网络表演 (直播) 行业主播管理，净化网络表演 (直播) 环境，维护行业生态有序、良性、健康发展的秩序，自 2018 年 2 月起正式实施《网络表演 (直播) 行业主播“黑名单”管理制度 (试行)》，组织全体会员对严重违法违规主播在行业内实行联合抵制和惩戒。

2020 年末，在相关主管部门的指导下，中国演出行业协会网络表演（直播）分会对管理制度作了进一步修订，最终形成《网络主播警示与复出管理办法》（以下简称“办法”）。截至目前，分会已经陆续发布九批共 446 名网络主播警示名单。

根据办法规定，网络主播警示名单中的所有主播为分会会员企业主动上报并已在本平台予以封禁。

上述主播在直播活动过程中，发布含有严重违法违规、违背社会公序良俗且社会影响恶劣，经由分会内容评议委员会对主播直播的违规内容或行为进行审核、评议，评议完毕后，由分会向社会公布警示名单信息，并下发各平台封禁，同步报主管部门备案。

据人民日报，中国演出行业协会网络表演（直播）分会负责人对此表示：

随着文娱产业迅速发展，流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等新情况新问题迭出，一些演艺从业人员政治素养不高、法律意识淡薄、道德观念滑坡，违法失德言行时有发生，对社会特别是青少年产生不良影响，严重污染社会风气。在此背景下，中央宣传部、文化和旅游部今年以来重拳整治文娱领域乱象，严厉打击演艺人员违法失德行为。 根据国家文娱领域综合治理“禁止劣迹艺人转移阵地复出”相关精神，相关会员企业及时主动向分会报送了有关违法失德艺人账号信息，分会组织内容评议委员会进行了评议，最终决定首次将违法失德艺人纳入网络主播警示名单中。

负责人指出：

色情低俗一直是部分网络主播频繁踩线的重点，对于此类行为平台和行业始终保持高压态势，做到露头就打。此次名单中还有两个违规方向值得重视，一是发源于艺人粉丝中的“饭圈”问题也开始在主播粉丝中蔓延，一些粉丝在明知主播自身存在问题的情况下，以诸多不理智的方式扭曲黑白，煽动粉丝对立，打击其他主播和用户的正常发声，甚至无视法规采取各种极端手段报复其所在平台，造成极其恶劣的社会影响；另一个是“逐臭审丑”不良内容导向频繁出现，以“装疯卖傻”“低俗搞笑”“哗众取宠”，“追逐社会热点蹭热点，干扰当事人正常生活”，以及一些等所谓接地气的方式来获取流量、博人眼球。对于这些不断出现的新问题，新乱象，行业始终保持高度警惕和重视，坚决不让此类主播有生存空间。

央视新闻表示，本批次会员企业报送的警示名单主播信息中包含两名影响力较大的职业主播和三名演艺人员，以上五名网络主播因粉丝量较大且具有鲜明的“饭圈”行为特点，有可能出现制造炒作话题、煽动大众情绪，组织粉丝、雇用网络水军控制舆论走向等风险行为，成为重点关注的对象，中国演出行业协会网络表演（直播）分会也对这五人的情况进行了通报。