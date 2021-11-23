BOSS 直聘三季度财报：营收月活保持稳定，付费企业客户 400 万家

11 月 24 日盘前，BOSS 直聘发布了 2021 年三季度未经审计的财报。

财报显示，BOSS 直聘三季度实现营收 12.11 亿元，同比增长 105%，超过市场预期。扣除股权激励费用后，公司继续保持盈利，净利润 3.85 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日止的 12 个月，BOSS 直聘付费企业客户总数达到 400 万。

网络安全审查期间，公司暂停用户新增。报告期内，得以充分观察到老用户的使用粘度与产品认可度。三季度 BOSS 直聘 App 平均 MAU（月活跃用户数）为 2882 万，较去年同期增长 28.8%；DAU 占 MAU 比例为 27.5%，保持稳定。

“暂停用户新增对团队带来了较大的挑战，但公司用技术改造传统人力资源服务的模式有效性没有发生变化。挑战也是机遇，公司应利用这段时间加强核心能力建设，优化增长思路，追求更高质量、更安全的发展”，BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏表示，“我相信，一直习惯于做大的企业，未必都能做强。但是能够做强的企业，必定更有机会做大。”

财报显示，三季度 BOSS 直聘实现营收 12.11 亿元，其中 99% 的收入来自在线招聘服务，经调整后经营性利润率为 34%。

报告期内，销售与营销成本为 4.16 亿元，占收入比为 34%。借此，扣除股权激励后费用后净利润较去年同期上涨 636%，较上季度上涨 56%。

报告期内，通过不断优化不同背景用户的服务体验，BOSS 直聘 MAU 保持了稳定水平，达到 2882 万。其中，DAU 占 MAU 比例为 27.5%，稳定保持领先。

财报显示，BOSS 直聘三季度经营费用为 9.04 亿元。其中收入成本 1.55 亿元，带来 87% 的毛利率。结合过往披露数据计算，BOSS 直聘连续 10 个季度毛利率超过 85%。

BOSS 直聘三季度持续加大研发投入，研发费用达 2.09 亿元，同比增长 50%。BOSS 直聘方面表示，公司将继续坚定不移地投资技术、投资人力资源科技；坚定不移地用技术支持在市场中处于相对竞争劣势的中小企业招聘者和长尾求职者平等获得机会。

三季度 BOSS 直聘继续在求职安全与信息真实方面进行投入。线下安全审核团队已经扩展到了 50 个城市，结合线上的审核系统，对超过 90% 的企业端流量进行地址和雇主的真实性核验，并加强对虚假地址、非正常情况的异地招聘等行为的打击和限制，有效降低了用户的举报和投诉率。

近期出台了一系列数据安全和个人隐私保护的法律法规。BOSS 直聘正结合相关要求，对标行业高标准，持续加大投入，强化数据安全和隐私保护工作。

BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏表示，“数据安全及用户隐私保护工作，对互联网相关任何一个领域的公司都是极为必要的。这种核心能力的建设，是公司对用户、社会责任的体现，对于公司的长期经营，具备永续的价值。”