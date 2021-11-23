网易云音乐 IPO 拟至少募 30.4 亿港元：开售半日已获足额认购

11 月 23 日消息，网易云音乐启动全球公开招股。据市场消息透露，网易云音乐国际配售开售半天已获足额认购，并吸引诸多不同类型基金的参与，包括全球长线基金﹑专注新经济领域的投资基金及对冲基金。

据港交所公告，网易云音乐计划全球公开发行 1600 万股普通股，发售价区间为每股 190-220 港元，拟募资 30.4 亿至 35.2 亿港元（约合 24.9 亿至 28.9 亿元人民币），另设不超过 15% 的超额配售权。

按照计划，网易云音乐将于 12 月 2 日上午挂牌上市，代码“9899.HK”，上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

招股书显示，网易云音乐已引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司 Orbis 任基石投资者，总计认购 3.5 亿美元。其中，网易公司认购 2 亿美元（约 15.6 亿港元）股份，索尼音乐娱乐认购 1 亿美元（约 7.8 亿港元）股份，Orbis 认购 5000 万美元（约 3.9 亿港元）股份。

值得关注的是，网易云音乐基石认购占比本次发行股份八成。如果按 205 港元中间价定价，且超额配股权未获行使，网易云音乐的基石投资者认购股份占比约为 83.15%。