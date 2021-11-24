美股纳指收跌，特斯拉下跌 4.14%，知乎跌逾 6%，小鹏汽车大涨 8%

北京时间 11 月 24 日消息，对利润担忧的日趋增长和美国国债收益率持续上升，投资者对科技大盘股的兴趣有所减弱，拖累纳指收跌。截至收盘，道指涨 194.55 点，涨幅为 0.55%，报收 35813.8 点；标普 500 指数涨 7.76 点，涨幅为 0.17%，报收 4690.7 点；纳指跌 79.62 点，跌幅为 0.5%，报收 15775.14 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 小鹏汽车业绩超华尔街预期 最大亮点是自动驾驶出租车

小鹏汽车昨天下午公布了第三季度财报，营收增长 187.4% 至 8.88 亿美元，超过华尔街预期的 7.89 亿美元；亏损合每股 15 美分，低于华尔街预期的 18 美分。第三季度小鹏汽车交付量同比增长 199.2% 至 25666 辆。小鹏汽车还预计第四季度出货量将介于 3.45 万至 3.65 万辆之间，增幅介于 166.1% 至 181.5% 之间。

小鹏汽车在财报中还提到了自动驾驶出租车，称公司在其 Navigation Guided Pilot 技术方面取得了切实进展，适用范围扩大到“复杂的城市行车场景”，这一技术使得公司对“探索自动驾驶出租车等依靠自动驾驶技术的未来出行方案的能力更有信心了”。

今天常规交易中小鹏汽车股价上涨 3.91 美元，涨幅为 8.25%，报收于 51.3 美元，盘中一度摸高 54 美元，涨幅达到 13.95%。

▲ B站完成 14 亿美元可转债发行 投资者拟再买 2 亿美元

哔哩哔哩今天披露，已完成本金金额为 14 亿美元、2026 年到期的可转换优先票据的发行工作。债券投资者 2021 年 11 月 22 日通知哔哩哔哩，他们将行使超额配售权，增购本金金额为 2 亿美元的债券，预期交易完成时间为 2021 年 11 月 26 日。

据悉，票据的初始转换率为每 1000 美元本金票据可兑换 10.64 股美国存托股，相当于初始转换价格约为每美国存托股 93.97 美元，比今天收盘价高约 35.21%。

今天常规交易中哔哩哔哩股价上涨 0.79 美元，涨幅为 1.15%，报收于 69.5 美元，盘中一度摸高 70.63 美元，涨幅达到 2.8%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Cybertruck 迟迟不能投产 特斯拉遭遇过山车行情

今天常规交易中，特斯拉跌 47.84 美元，跌幅为 4.14%，报收于 1109.03 美元，盘中一度摸高 1180.5 美元，涨幅达到 2%；盘中一度探底 1062.7 美元，跌幅为 8.14%。

推动特斯拉股价上涨的因素包括，CNEVPost 星期二刊文称，特斯拉将很快开始在中国交付高性能版 Model Y，这有助于增加特斯拉在中国市场的销量。此外，特斯拉今年底开始建设得克萨斯州工厂的消息，也提振了其股价。

Electrek 刊文称，特斯拉收到的 Cybertruck 订单高达 120 万辆，超过去年全部产量的逾 1 倍。The Motley Fool 认为这一消息解释了特斯拉股价过山车行情的原因。CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 2 年前就公布了 Cybertruck 原型，但预计生产要等到明年底才会开始，而福特、通用汽车、Rivian 等竞争对手则在加速电动卡车的生产工作。生产 Cybertruck 的时间越往后推，120 万辆订单“消失”的部分就越多，特斯拉股价面临的风险就越大。

▲ 彭博社：面对面社交活动恢复 Zoom 市值或缩水 1000 亿美元

提醒投资者营收增长放缓、华尔街因此下调其目标股价后，今天常规交易中 Zoom 跌 35.64 美元，跌幅为 14.71%，报收于 206.64 美元，盘中一度探底 195.8 美元，跌幅超过 19%。Zoom 增长放缓的原因是，随着疫情缓解，人们开始恢复面对面社交活动。包括今天的下跌在内，Zoom 市值可能较 2020 年 10 月的高点缩水 1000 亿美元。尽管如此，与 2019 年的 IPO 价格相比，Zoom 股价仍然累计上涨 500%。

Zoom 等受益于疫情的部分公司已吐回自疫情开始以来的大部分涨幅，有的公司甚至跌至 2020 年 3 月的水平。此外，这些高增长公司还受到美国国债收益率不断上升的影响。

部分分析师还预期 Zoom 股价会反弹，原因是它在企业市场扩大业务的潜力和缩水的市值。最近的抛售，使得 Zoom 市销率下降到 14 倍，低于许多高速增长的科技公司。