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谷歌 Pixel 6a 廉价机型配置曝光：搭载 Pixel 6/Pro 旗舰同款 Tensor 芯片

2021/11/24 7:36:02 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 24 日消息，91mobiles 和 OnLeaks 此前曝光了 Pixel 6a 渲染图，看起来和 Pixel 6 系列的外观类似，消息称其拥有 6.2 英寸屏幕，比 Pixel 6 系列要更小。

近日，9To5Google 通过 APK 解包发现了 Pixel 6a 的配置信息，确认该手机的存在，将搭载 Pixel 6/Pro 同款 Tensor GS101 芯片

镜头配置方面，谷歌 Pixel 6a 将配备 3 个摄像头，2 个后置和 1 个前置：

  • 12.2 MP IMX363 主摄（与 Pixel 5a 相同）

  • 12 MP IMX386 超广角

  • 8 MP IMX355 前置

Latest Pixel 6a Renders Show Google Will Likely Reuse the Pixel 6 Design, but With a Few Hardware Changes

从此前曝光的渲染图可以看到，Pixel 6a 渲染图展示了居中挖孔屏，与 Pixel 6 系列一致的“防爆盾”后置镜头模组。该机将拥有深、浅两种后盖配色，看起来没有 Pixel 6 系列那么多彩，不过作为廉价机型，必然会有所取舍。

IT之家了解到，高通公司早些时候表示，将继续与谷歌合作，为后者提供骁龙芯片组。然而，从目前曝光的信息来看，谷歌和高通在 Pixel 设备方面的合作可能会越来越少。

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关键词：PixelPixel 6a谷歌 Tensor

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