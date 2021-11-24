东南亚网约车巨头 Grab 最早将于 12 月在美上市

北京时间 11 月 24 日上午消息，东南亚网约车巨头、独角兽公司 Grab 最早将于 12 月份在美国上市，在此之前 Grab 先要与特殊特殊目的收购公司（SPAC）合并，下周公司将会就合并交易投票。

合并的 SPAC 公司叫 Altimeter Growth Corp.，美国时间 11 月 30 日它会召开特别股东大会，让股东支持合并。就在同一天 Grab 也会开会投票。如果双方股东同意，Grab 应该能顺利完成合并，然后前往纳斯达克上市。

在周五提交给监管机构的文件中，Altimeter Growth 呼吁股东批准合并交易。声明还说 Grab 提交给 SEC 的申请上市注册报表“有效”，这为交易扫清了道路。

Grab CFO Peter Oey 在 11 月 11 日的三季度财报会议上表示：“如果在双方的股东大会上获得批准，我们就会在业务上与 Altimeter Growth Corp.合并，然后几天之内就会上市。”

Grab 声称四季度就会上市，但该公司原本设定的时间是三季度。Grab 的估值值得投资人关注，因为它会成为东南亚赴美 IPO 企业的标杆。4 月份宣布合并交易时 Altimeter Growth 给 Grab 的估值是 400 亿美元。

通过上市交易，Grab 将会筹集 45 亿美元资金，当中包括 40 亿美元 PIPE 投资。Grab CEO 陈炳耀（Anthony Tan）将会成为公司董事长兼 CEO，联合创始人陈慧玲（Tan Hooi Ling）将会担任 COO 兼董事，新公司有四名独立董事，当中包括 Uber CEO 达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）。

Grab 是 2012 年创建的，主营业务有打车、送餐、移动支付，它推行所谓的“超级 App”策略。Grab 瞄准的市场主要是东南亚，已进入新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾、柬埔寨和缅甸。

据悉，截止今年 9 月的三个月 Grab 净亏损 9.88 亿美元，上年同期亏损 6.21 亿美元。