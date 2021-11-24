AMD 为虚幻引擎 4 发布 FSR 超采样插件

IT之家 11 月 24 日消息，正如所承诺的那样，AMD 为虚幻引擎 4 发布了 FSR 插件。除了插件之外，AMD 还提供了每个 FSR 模式的推荐设置的快速概览。

该插件共有四种模式，分别对应四种渲染级别：

超高品质： r.ScreenPercentage 77 生成的图像质量与原生渲染几乎无法区分。当需要最高质量时应该选择它。

质量： r.ScreenPercentage 67 生成具有原生渲染质量代表的超分辨率图像，并具有可观的性能增益。

平衡： r.ScreenPercentage 59 生成接近原生渲染质量的超分辨率图像，与原生相比具有显着的性能提升。

性能：r.ScreenPercentage 50 明显影响图像质量，仅应在需要额外性能至关重要的情况下选择。

此外，AMD FSR 插件已经具有对比度自适应锐化通道，这意味着开发人员必须确保预先禁用现有的 CAS 集成。FSR 插件还可以通过混合升级模式与 TAAU 一起使用。

IT之家了解到，AMD FSR 插件现已支持虚幻引擎 4.271.1，虚幻引擎 5 的插件还没有推出。而隔壁的英伟达已经率先为虚幻引擎 5 推出了 DLSS 插件。