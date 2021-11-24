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AMD 为虚幻引擎 4 发布 FSR 超采样插件

2021/11/24 12:41:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 24 日消息，正如所承诺的那样，AMD 为虚幻引擎 4 发布了 FSR 插件。除了插件之外，AMD 还提供了每个 FSR 模式的推荐设置的快速概览。

该插件共有四种模式，分别对应四种渲染级别：

  • 超高品质：r.ScreenPercentage 77 生成的图像质量与原生渲染几乎无法区分。当需要最高质量时应该选择它。

  • 质量：r.ScreenPercentage 67 生成具有原生渲染质量代表的超分辨率图像，并具有可观的性能增益。

  • 平衡：r.ScreenPercentage 59 生成接近原生渲染质量的超分辨率图像，与原生相比具有显着的性能提升。

  • 性能：r.ScreenPercentage 50 明显影响图像质量，仅应在需要额外性能至关重要的情况下选择。

此外，AMD FSR 插件已经具有对比度自适应锐化通道，这意味着开发人员必须确保预先禁用现有的 CAS 集成。FSR 插件还可以通过混合升级模式与 TAAU 一起使用。

IT之家了解到，AMD FSR 插件现已支持虚幻引擎 4.271.1，虚幻引擎 5 的插件还没有推出。而隔壁的英伟达已经率先为虚幻引擎 5 推出了 DLSS 插件。

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关键词：虚幻引擎FSR

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