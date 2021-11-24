《战地风云 2042》Steam“多半差评”，DICE 承诺年内推出两个大修补丁

IT之家 11 月 24 日消息，《战地风云 2042》于 11 月 19 日正式发售后，遭到了许多玩家的吐槽，在游戏优化、服务器连接等方面问题频出，目前在 Steam 平台的整体评价为“多半差评”。

今日，开发商 DICE 工作室发布了一篇博客文章，介绍了《战地风云 2042》正在进行的最新工作情况，表示游戏在上周不太理想的情况下全球发布。

DICE 承诺，除了服务器端的稳定性变化外，《战地风云 2042》将在 2022 年之前推出至少两个错误修复更新，另一个暂定计划在圣诞假期前部署。

IT之家了解到，第一个更新将于 11 月 25 日星期四在游戏中发布，目标是解决枪支准确性、士兵复活无法正常工作、超载载具（气垫船和夜鸟）等方面的错误。

第二个更新将于 12 月初推出，将带来大量错误修复和游戏质量提升。DICE 博客中分享了其中包含的大量改进内容，其中包含数百个针对 UI、匹配、进程、地图故障、图形问题、主要游戏模式等的修复和改进。

其中一些亮点包括在被击倒时显示附近携带复活工具包的玩家、携带额外弹药或医疗包的玩家头顶上方的图标、武器附件自定义改进。

针对 PC 和主机之间不一致的性能改进和修复也在内部进行。DICE 表示，它正在“仔细评估”社区提出的恢复传统记分牌、服务器浏览器和语音聊天等功能的请求。