QQ 音乐 + 网易云音乐 + 芒果：12 大联合会员 129 元大促

网易严选联合会员现已开启大促，日常 229 元，今日直降至 129 元。

联合会员内含（部分为半年卡）：

网易严选 Pro 会员 年卡

芒果 TV 会员 年卡

同城旅行 年卡

酷狗音乐 年卡

喜马拉雅 年卡

QQ 音乐 半年卡

网易云音乐 半年卡

埋堆堆（TVB 港剧）半年卡

Keep 半年卡

网易邮箱 年卡

叮咚买菜 年卡

亚朵酒店 金卡

所有权益只能同一手机号领取！

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充值填写手机号，订单成功后使用手机号登陆网易严选 App → 点击“个人”→ Pro 会员 → 11 家会员领取 → 点击“一键领取所有会员”。

注意事项

1、领取前请先确定您的账号是否在对应 App 绑定了您的充值手机号再进行领取；

2、需在购买后 30 天内领取对应会员权益，过期未领取视为自动放弃赠送权益，权益过期不支持补发或退款;

3、一个手机号限购 1 次，所赠权益需同一手机号领取；

4、所有会员必须同一手机号领取并与您充值填写的手机号保持一致；

5、同程旅行会员上限 2 年（不含腾讯视频），QQ 音乐会员上限 800 个月，叮咚买菜上限为 5 年，喜马拉雅会员上限 10 年，网易邮箱上限为 5 年，网易云音乐上限为 3 年，以上超出上限将会领取失败，权益无法叠加；亚朵酒店金卡及以上级别将领取失败，权益无法叠加，（如因自身账号权益达上限无法领取赠送权益，不支持补充或退款）；

6、虚拟商品充值成功后无法修改，订单成功后无法退换；

7、各大会员权益以各平台公布内容为准；

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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