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QQ 音乐 + 网易云音乐 + 芒果：12 大联合会员 129 元大促

2021/11/24 16:42:38 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

网易严选联合会员现已开启大促，日常 229 元，今日直降至 129 元。

联合会员内含（部分为半年卡）：

  • 网易严选 Pro 会员 年卡

  • 芒果 TV 会员 年卡

  • 同城旅行 年卡

  • 酷狗音乐 年卡

  • 喜马拉雅 年卡

  • QQ 音乐 半年卡

  • 网易云音乐 半年卡

  • 埋堆堆（TVB 港剧）半年卡

  • Keep 半年卡

  • 网易邮箱 年卡

  • 叮咚买菜 年卡

  • 亚朵酒店 金卡

京东网易严选 Pro 联合会员年卡券后 129 元领 100 元券

所有权益只能同一手机号领取！

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充值填写手机号，订单成功后使用手机号登陆网易严选 App → 点击“个人”→ Pro 会员 → 11 家会员领取 → 点击“一键领取所有会员”。

注意事项

1、领取前请先确定您的账号是否在对应 App 绑定了您的充值手机号再进行领取；

2、需在购买后 30 天内领取对应会员权益，过期未领取视为自动放弃赠送权益，权益过期不支持补发或退款;

3、一个手机号限购 1 次，所赠权益需同一手机号领取；

4、所有会员必须同一手机号领取并与您充值填写的手机号保持一致；

5、同程旅行会员上限 2 年（不含腾讯视频），QQ 音乐会员上限 800 个月，叮咚买菜上限为 5 年，喜马拉雅会员上限 10 年，网易邮箱上限为 5 年，网易云音乐上限为 3 年，以上超出上限将会领取失败，权益无法叠加；亚朵酒店金卡及以上级别将领取失败，权益无法叠加，（如因自身账号权益达上限无法领取赠送权益，不支持补充或退款）；

6、虚拟商品充值成功后无法修改，订单成功后无法退换；

7、各大会员权益以各平台公布内容为准；

京东网易严选 Pro 联合会员年卡券后 129 元领 100 元券

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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