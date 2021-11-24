美国康宁和 PPG 公司推出抗新冠病毒涂料，杀死有效率超过 99.9%

凤凰网科技讯 北京时间 11 月 24 日消息，据报道，一种新型抗病毒涂料近日被批准上市，该涂料能有效杀死新冠病毒，杀死率超过 99.9%。

▲ 康宁和 PPG

据悉，全球材料科学领域巨头康宁与美国 PPG 工业公司近日宣布，联手研发的抗新冠病毒新型涂料“Copper Armor”日前已获得美国环保署批准，该涂料采用一种新型陶瓷玻璃双相材料“Guardiant”来对物体表明进行杀毒，而这是一种新型抗微生物添加剂，可有效抵抗新冠病毒（以下简称 COVID-19 病毒）以及其他冠状病毒和细菌。

▲ Copper Armor 涂料

根据 PPG 公司的介绍，这种新型涂料对 COVID-19 病毒的杀死率超过 99.9%。科学家介绍，因为“Guardiant”含有铜成分，让铜离子以 Cu1+ 灭菌的形式存在，并保持一定的生物活性。而测试结果表明，“Guardiant”具有高度持久的抗菌活性，即使在模拟六年时间的擦洗测试后，其抗菌活性也依然存在。

▲ Cu1+

除 COVID-19 病毒的实验结果外，康宁还表示。“Guardiant”对其他病菌在两小时内的杀灭功效也超过 99.9%，其中包括革兰氏阳性菌 (比如金黄色葡萄球菌)、革兰氏阴性菌 (比如绿脓杆菌) 和无包膜病毒 (比如诺如病毒)。

▲ 康宁

在获得批准后，这种新型抗病毒涂料产品 Copper Armor 即将上市，其实际市场销售效果如何还有待市场去验证。有趣的是，相关制造企业还表示，尽管“Guardiant”本身呈浅蓝绿色，但上市的涂料会各种各样的颜色供消费者选择。