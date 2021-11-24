长城汽车遭多位车主投诉：欧拉好猫宣传搭载的高通 8 核变成英特尔 4 核芯片

近日，长城汽车旗下品牌欧拉被多位车主投诉，宣传称使用的是最新高通 8 核高性能芯片，但实际上经过检测，采用的是 2016 年发布的旧款英特尔 4 核 A3940 芯片。

对此，长城汽车 11 月 22 日回应称，欧拉好猫车机确实尚未配置高通 8 核芯片，规划中这一配置原定是在未来的车型上搭载的，并表示将赠送用户价值 7200 元权益包。

长城汽车是中国汽车民族自主品牌阵营中的重要领军企业。长城汽车发布的 2021 年三季度报显示，今年 1 至 9 月公司合计实现营收 907.97 亿元，同比增 46.11%；净利润 49.45 亿元，增幅达 91.13%。

业内人士认为，面对日益严峻的全球芯片缺货态势，美国不断禁止厂商向我国提供高端芯片，我国汽车芯片面临“卡脖子”困境。同时，在中美争锋和自主可控、国产替代加速大背景下，芯片自主可控更被认为是我国向汽车强国进阶的关键一环，上汽集团、长城汽车、比亚迪等国内车企龙头股都在积极布局芯片研发，抢夺行业黄金市场丰厚红利。

不止于上述车企，广汽、小鹏、蔚来也在自研芯片上有巨额投入。业内人士认为，如何将核心芯片技术掌握在自己的手中，已成为自主品牌车企民族使命和发力点。自主品牌车企要补强的不仅是芯片研发能力，更要突破尖端芯片生产制造工艺的封锁，打造完整的自主设计和制造能力。

长城汽车表示，当下，智能新能源汽车正在成为汽车产业发展的新引擎，给予了中国汽车重要的历史机遇，行业竞争压力可想而知。面对汽车产业变革带来的挑战与机遇，长城汽车将基于“全球大布局”、“研发大投入”、“企业大变革”和“用户大运营”的新定位，进行全面、彻底的创新变革，持续打造竞争力，领跑新赛道，推动长城汽车向全球化科技出行公司转型。