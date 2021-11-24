微博 CEO 王高飞：践行社交媒体平台责任，积极发挥引领作用，持续去娱乐化，加强正能量宣传引导作用

由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办，光明网、微博、广东省互联网业联合会共同承办的 2021 中国网络媒体论坛责任论坛 11 月 24 日在广州举行。

微博 CEO 王高飞在责任论坛发表题为《践行社交媒体平台责任 传播网络空间正向之音》的演讲，旨在表达作为网络平台，微博切实履行企业社会责任，积极发挥网络媒体引领作用，弘扬正能量。

做大正能量宣传，是微博一直在不断前行，持续发挥“链接、放大、传播”的社会价值、始终坚持公开社交媒体定位，不断推动媒体融合发展，持续建设正能量矩阵，大量运营成熟的政务和媒体微博账号，已成为舆论生态里主导性的宣传力量。

王高飞介绍，二十多万政务和媒体微博活跃在微博平台上，形成强大的媒体矩阵，服务着亿万网民。其中，人民日报、新华社、央视新闻三家主流媒体微博粉丝量均过亿，在今年七一前夕，微博联合 @光明日报 @光明网 发起 #百年致敬者# 主题互动产品，活动期间曝光量超过 4200 亿。

他强调，政务和媒体账号作为微博平台强大的内容生态组成，正逐步发挥自身的议题设置能力，预设话题，引导大众网民情绪，凝聚社会共识。

过去，微博脱胎于社交属性，现在和未来，微博是政务、媒体进行公众表达的网络舆论平台。微博的诞生、发展、壮大源于互联网用户群体的庞大基数，面对新时代的要求，政务和媒体账号的深度建设与运营是今后微博努力的方向。

王高飞介绍，今年上半年的微博热搜半年报中，热搜中的社会时事热点话题 81% 由媒体主持，实现了让主旋律上热搜，正能量有话题的新生态。如建党百年大庆时，微博话题阅读量近千亿，七一当天，前所未有地实现了建党百年相关话题“霸屏”热搜全榜单 50 位，让建党百年成为无可争锋的“顶流”。

他表示，透过热搜，用户可以获取最新的实时信息，各级政府也因此更有效地决策和治理，整合了社会资源，打通了信息沟通渠道，这是热搜价值的另一种体现。

王高飞说：“今年以来，在中央网信办的指导下，我们对热搜榜单的管理机制进行了优化调整，从产品机制到算法逻辑，再到制度规范，进行不断更迭和完善，让热搜榜单更加透明、客观、真实。与此同时，将实现持续去娱乐化，加强正能量宣传引导作用。”