还没收到 Win11 推送？这款小工具让你 Win10 先用上新版菜单

不久前，微软发布了新版操作系统 Windows 11，其中的开始菜单又一次让大家“上了头”。遥想当年的 Win8、Win10 刚刚发布时也是各种的不适应，最后还是一大波菜单定制工具面世，才解了微软的围。

日前著名菜单定制软件公司 Stardock 发布了最新版 Start 11，其中最大的看点不是帮 Win11 找回经典菜单，而是让 Win10 用户也能体验上和 Win11 一样的新菜单！

Start 11：https://www.stardock.com/products/start11/

Start11 的界面延续了先前风格，进入后会首先打开一个风格页面。前几种大家应该都很熟悉了，倒是最后一个“Windows 11 风格”比较吸睛，OK！就点它了。

选好风格后，接下来就是居中任务栏的选项。可以看出，作者是在尽可能地模仿 Win11 的调调。这里特别说一句，如果你的 Win10 已经打开了搜索栏，Start 11 还会同时提醒你是否将搜索栏隐藏，以便更好地适配新菜单风格。

在每个菜单项的右侧，都会有一个小小的设置按钮，点击后可以修改当前菜单里的一些细节。以我们目前选择的 Windows 11 为例，打开后会呈现一个功能丰富的配置选项。大到最近使用文件、快捷方式尺寸，小到菜单透明度、菜单背景图，里面的内容几乎应有尽有，甚至比原版 Win11 还要全面。

这里单独说一下右键，在原版 Win11 中，开始菜单的右键已经被微软屏蔽。比如当我们右击菜单里的程序或文档时，是无法看到里面的 Jumplist，这无疑会给日常操作带来很多不便。而在 Start 11 中，右键功能同样也能正常使用，这也是相比原版一处比较不错的设计。

开始按钮没什么可说的，支持用户手工设置一个自己喜欢的开始图标。旁边的“下载”按钮应该是个新选项，点击后可以到网站上挑选更多喜欢的图标。

任务栏的设置不是很多，除了刚刚提到的居中式任务栏外，还有一个看点就是它的透明任务栏了。当然这个任务栏还是基于 Win10 基础之上，像 Win11 中无法拖拽快捷方式、无法使用右键的问题是不存在的。

搜索是 Start 11 的另一大看点，和之前版本直接调用 Windows 搜索不同。此次 Start 11 带来了一个自家的搜索工具（像 Win11 一样直接显示在开始菜单上）。和 Win10 内置搜索器一样，Start 11 的搜索器是分门类进行显示，实际使用中会区分为“应用程序”、“设置”、“文档”、“图片”、“音乐”、“网络”等多个门类，每个门类右侧会设有一个展开按钮，以便更好地查看该类别的结果。

设置面板中，用户可根据需要开启是否搜索文件内容以及是否搜索 Fences（Stardock 的一款桌面管理软件），同时 Start 11 的搜索效果也算不错，在精准度方面并不输于原版 Windows。

和先前版本一样，Start 11 也提供了一些与原生菜单的共存选项，用户可分别设定 Start 11 与原生菜单的激活热键。甚至还单独分出了一个选项，用便控制全屏模式下这些热键是否有效。

写在最后

和之前的系统升级相比，此次 Win11 对于系统硬件要求较高，很多老电脑已经无缘 Win11。而 Start 11 此次推出的 Win11 风格开始菜单，算是一定程度上解决了这部分用户的痛点。同时由于它还顺带解决了部分 Win11 原版菜单里的 Bug，对于新版用户来说，其实也是一个不错的选择。