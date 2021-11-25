美股三大指数涨跌不一，哔哩哔哩涨逾 4%，小鹏汽车涨近 6%

北京时间 11 月 25 日消息，美国 10 月消费者支出增长 1.3%，上周首次申请失业救济人数仅为 16.9 万，创下 1969 年来新低，抵消了对通胀的担忧，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 9.42 点，跌幅为 0.03%，报收 35804.38 点；标普 500 指数涨 10.76 点，涨幅为 0.23%，报收 4701.46 点；纳指涨 70.09 点，涨幅为 0.44%，报收 15845.23 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 阿里巴巴目标股价连续第 18 周下跌

由于多家机构出于竞争原因下调阿里巴巴目标股价，华尔街给出的阿里巴巴平均目标股价连续第 18 周下跌。本周至少 4 家机构下调了阿里巴巴目标股价。投资公司 Susquehanna 将阿里巴巴目标股价由 310 美元下调逾三分之一至 200 美元。Needham 和德意志银行最近也下调了阿里巴巴目标股价，后者称对新项目的投资将影响阿里巴巴短期的利润率。Argus Research 对阿里巴巴前景更保守，将股票评级由“买进”下调至“持有”。

华尔街对阿里巴巴目标股价的平均预期由上周的 239 美元下跌至 208 美元。阿里巴巴上一财季业绩令人失望，而且下调了本财年营收预期。

虽然面临短期压力，但大多数机构仍然看好阿里巴巴长期前景。在彭博社追踪的 61 名分析师中，56 人给予阿里巴巴股票“买进”评级，只有 1 人给予“卖出”评级。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 木头姐：当年苹果应当抓住机会收购特斯拉

当地时间星期三，投资公司 Ark Invest 创始人、有“木头姐”之称的卡西・伍德（Cathie Wood）向 CNBC 表示，如果抓住 Model 3 量产困难之际收购特斯拉的机会，苹果已经“拥有”自动驾驶汽车市场。她说，“多年来我们一直在密切关注苹果，原因是，自动驾驶汽车是终极移动设备。”

木头姐说，“在有机会时，苹果应当收购特斯拉，这样的话自动驾驶汽车就是苹果的市场了。我们对苹果没有收购特斯拉感到高兴。”埃隆・马斯克 (Elon Musk) 2020 年 12 月发布推文称，在“Model 3 项目最黑暗的日子”，他曾就以“当前价值 1 成的价格”将特斯拉出售给苹果接洽蒂姆・库克（Tim Cook），但库克拒绝与他会晤。如今，特斯拉市值超过 1 万亿美元，成为全球市值最高的车企。

木头姐还表示，她认为马斯克出售特斯拉股票套现、支付与股票期权行权相关的巨额税款“没有问题”。