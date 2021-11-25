允许用户自行维修 iPhone 和 Mac，库克：我对苹果自助维修项目感觉很好

北京时间 11 月 25 日早间消息，据报道，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）对即将推出的自助维修服务感到乐观，他认为该项目非常适合“受过培训”的技术人员和果粉。

苹果的自助维修项目将于 2022 年推出，用户可以借此获得正品苹果配件和工具，从而自行维修 iPhone 12 和 iPhone 13。库克在洛杉矶格罗夫购物中心苹果旗舰店的店面迁移仪式上分享了自己对这个项目以及其他话题的观点。

“我们发现有些人想这么做，而且接受了培训。”库克接受媒体采访时说，“他们是《大众机械师》的粉丝，我很喜欢这本杂志，一生都很关注。”

库克表示，“把手册和配件提供出来，让人们自行维修，让我感觉很好。”但他也补充道，苹果会始终为那些不愿自行维修的用户服务，“如果你不是技术人员，那还有我们呢。”库克说。

在谈到对即将到来的假日购物季最期待什么时，库克指出，苹果拥有有史以来“最好的产品线”，他没有某一个最喜欢的东西。“我都很喜欢，这就像有人问你：你最喜欢自己的哪个孩子。”

库克还谈到了人与科技的关系因为疫情而发生了哪些变化，他认为“科技在我们的日常生活中变得更加重要，它让我们彼此保持联系，与工作保持联系。”库克对新冠疫情“即将结束”持有乐观态度，但在此之后，社会会进入一个“混合模式”，吸取远程工作的经验教训。

库克还像往常一样对苹果即将发布的产品守口如瓶，但他也承认，该公司“非常关注虚拟现实，非常关注人工智能，非常关注自动化，关注所有核心技术。”