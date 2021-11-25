人民日报评 App 提前扣费：算计会员，只会失去信任

IT之家 11 月 25 日消息，11 月 23 日，上海市消保委通过微信公众号发布文章称，通过调查 12 款 App 发现，大部分 App 自动续费扣费时间节点设置在到期前 1 天，也有少量 App 的扣费时间节点较为模糊，更有个别 App 提前 3 天就扣费了。

对此，人民日报评论称，超前扣费却不提醒，缩短了消费者的选择周期，违反了消费者自主选择的相关规定，也有悖于自愿、公平、诚实信用的市场原则。

人民日报评论指出，总是算计会员，只会让用户失去信任；服务好、体验佳，才能增加用户粘性。平台不妨把格局放大、把目光放远，别总追求眼下的“一锤子买卖”，而是多把心思用在提供优质服务和体验上，如此才是吸引用户、促进长远发展的不二法门。

IT之家了解到，上海市消保委此前在文章中提到，付费会员制其实是各大平台建立与消费者之间强关系的一种商业模式。实现盈利的前提不外乎两点，除了会员数量多多益善外，就是会员会期的持续性。然而，部分平台并没有从提供优质服务和体验角度增加会员粘性，反而总是算计如何给会员套上枷锁。前期使用一些小套路让消费者“被自动续费”，后期设置提前扣费、甚至超前扣费，利用会员的粗心大意赚取“记忆税”，从而完成禁锢会员的最后和关键的一个环节。很多消费者因为追一部剧 、看一部电影、或者不小心而付费成为会员，本质上属于“会员月卡族”，也并没有成为长期会员的意愿。提前 3 天就扣费的做法一定程度上违反了自愿公平原则，也缩短了消费者选择周期，致使很多消费者“会员到期时再去取消也来得及”的想法难以实现。

此外，上海市消保委昨日收到了哔哩哔哩就“自动续费提前 3 天扣款”的回应，公司表示非常重视，第一时间进行自查自纠，并将马上着手进行优化，将自动续费期限调整为“提前 24 小时和到期后扣款”。上海市消保委对哔哩哔哩的快速反应和积极态度表示肯定，希望哔哩哔哩相关优化措施尽早上线，上海市消保委将持续跟进关注。