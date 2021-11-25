英伟达收购 Arm 面临更严格审查：英监管机构与 FTC 每周都进行会谈

北京时间 11 月 25 日早间消息，据报道，英国最高反垄断机构表示，他们每周都会与美国监管机构联邦贸易委员会（FTC）讨论英伟达对 Arm 的竞标，这表明这笔大规模交易将面临严格的审查。在此之前这笔交易就引发了很大的争议。

英国市场首席执行官安德雷・科斯切利（Andrea Coscelli）表示，这笔交易在很多方面都存在监管风险，关于这笔交易的对话，表明了他们与美国 FTC 以及由玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager）领导的欧盟委员会反垄断部门的合作。

科斯切利在接受采访的时候表示：“我们正在进行许多的合作，合作的数量可能比人们从外界了解到的个别案例更多。”

对此，美国联邦贸易委员会的发言人拒绝发表评论。

此前，就有竞争对手和芯片客户对这笔交易提出了批评，大约一年多以前，英伟达宣布有意收购 Arm，当时这笔交易的预估金额为 400 亿美元。随后高通和 Alphabet 旗下的谷歌都曾表示，如果英伟达控制了 Arm 的基本芯片技术的许可，可能威胁到这家位于英国的芯片设计公司作为中立合作伙伴的角色。

虽然这笔交易已经引发了世界各地监管机构的关注，但英国联邦行政管理局是第一个提出质疑的监管机构，他们在 8 月警告说，这项交易可能使英伟达切断其竞争对手获得 Arm 技术的途径，该公司在从数据中心到智能手机等技术中的高性能设计被许多企业所使用。除了深入的竞争调查外，该交易还将面临英国国家安全审查。

科斯切利是在数字竞争执法者峰会之前发表讲话的，该峰会由 CMA 于 11 月 29 日至 30 日在伦敦主办。该活动被认为是全球监管机构首次正式开会讨论如何应对大型科技企业的主导地位。预计 FTC 负责人和另外七国的竞争监管机构负责人将亲自或以虚拟方式出席本次活动，欧盟委员会、南非、韩国和印度也将作为嘉宾出席。