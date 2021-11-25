6 年后，那个曾让盖茨喝下“粪水”的万能系统怎样了：在国内仍存挑战

2015 年 1 月，比尔・盖茨在一则视频中当着全世界的面，试尝了一口由粪污处理装置 ——“万能处理器”处理后的“粪水”（以下称：人造水）。一时间，围绕着净水科技与卫生改革的讨论炸开了锅。

当时，一部分人将盖茨之举视为营销噱头的同时，一部分人却也因为这一则视频的启发，对于自身起居住行等生活环境的卫生状况加以重视。

在淡出大众视野五年之后，那个曾让盖茨喝下“污水”的“万能系统”，又有了何种新变化？它在中国落地又有哪些挑战？

盖茨喝“粪水”的目的

在网页版的“盖茨笔记”主页上，至今还刊载着比尔・盖茨 2015 年刊发的那篇文章 —— 这台巧妙的机器将粪便变成饮用水。

在配合文章发出的视频中，比尔盖茨介绍了全球 25 亿人生活在糟糕的卫生环境当中的现状，并直接引出了盖茨基金会资助的西雅图生物公司 Janicki Bioenergy 发明的“万能处理器”。

在这一套系统中，很脏的污泥在经过干燥、煮沸、固液分离以及高压高温燃烧等工序之后，将直接变成无菌的灰烬，而在这过程中产生的热力与蒸汽则将被用于发电，水蒸气冷却净化之后则能够变成饮用水。

在配合出镜的人员看来，拥有这一套“变废为宝”系统的企业，能够在处理废物的时候获得收入。比尔・盖茨则当众抿了一口，称“这是真的水”。

实际上，根据联合国最新统计，2020 年全球有 36 亿人，即近一半人口缺少安全管理的卫生设施。此外，全球每年有近 50 万的五岁以下儿童死于腹泻和其他不良卫生条件引起的疾病。水清洁问题，正在成为关乎发展中国家人口生命健康的关键。

但是，由于传统采用水冲厕所、下水道和废水处理系统组成的传统卫生设施解决方案需要大量土地、能源和水源作为支撑，且建设和维护成本十分高，这使得众多发展中国家并不使用这些本来属于发达国家的卫生基础设施。

为帮助发展中国家改善粪污，盖茨基金会在 2011 年起创办了“厕所创新大挑战”项目，在全球征集解决方案，旨在对现有的卫生设施进行突破性创新，并最终找到了上文中所提到让比尔・盖茨喝下了一口“粪污水”的“万能处理器”解决方案。

由于这一套“万能处理器”不仅能在处理粪污时生产出足够的能量维持自身运转，同时也能将粪便中的有害病原体杀死，并将剩下的物质转化成有经济价值的产品，包括清洁水、电力和肥料，实现了“变废为宝”。事实上，在盖茨喝“人造水”的背后，其实他更多地是希望通过这种方式，引起人们对于发展中国家卫生系统建设的重视以及关注。

“万能系统”在中国仍存挑战

比尔・盖茨曾不止一次地，为这台曾让他喝下第一口“人造水”的“万能处理器”，做过宣传。

在 2015 年发布的一些文章中，他曾明确表示自己经常喝经过处理的“人造水”，并一度直言“水的味道和我从瓶子里喝过的一样好，在研究了它背后的工程后，我每天都会很高兴地喝它，就是那么安全。”

由于无需额外借助电网供电、水网供水、也不需要接入下水道系统，“万能处理器”可以放置到几乎任何一个地方，很好地解决了中低收入国家缺乏资金无力负担管网系统，这套系统在国内，也得以了进一步的推广使用。

2017 年 10 月，盖茨基金会和北京二七机车工业有限责任公司签署了合作协议。这项由盖茨基金会投入巨额资金支持 Janicki 公司开发，并由盖茨基金会享有知识产权的技术，无偿转移给了二七机车，并且允许二七机车根据实际需求对原有技术改造技术，以生产出适应中国环境和使用场景的“万能处理器”。

2018 年 12 月起，中国版万能处理器开始在安徽省蚌埠市五河县污水处理厂开始试运行，每日对接处理 5 万吨污水伴生的近 50 吨污泥，含水量较原始设计理想值高出了许多，同时还增加了干燥晾晒池、燃料预搅拌工序等通用模块，并采用秸秆作为辅助燃料帮助粪污进行干燥，满足了中国禁煤地区和其它环境保护严苛地区的需求。

据透露，近日由总部设在西雅图的 Sedron Technologies 公司开发制造的“万能处理器”系列 J-OP V2 处理器正式完成组装，将于今年年底投入商业运营。而其背后的组装团队，则是此前曾在安徽省蚌埠市五河县污水处理厂成功安装并运行“万能处理器”的北京二七机车工业。

从国外到国内，随着技术以及场景的不断丰富延伸，“万能系统”正迎来越来越多的外界关注，也正在迎来越来越多的中国身影。

不过需要引起注意的是，由于中国各地方的环保监管标准不一致，这可能也将对“万能系统”的全面推广造成一定影响。此外，在地方污染治理意识不够强、经费有限的情况下，“万能系统”的新产品在推广期也将面临更多的挑战。