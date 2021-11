IT之家 11 月 25 日消息,今年 8 月,中邮通信设备有限公司开通并认证了一个 Hi nova 官方微博账号,有消息称该品牌将推出类似华为 nova 系列的手机,但中邮通信和华为均未对此回应。

今日,Hi nova 官方帐号发了第一条微博,暗示新机快发布了,从发博时间来看其实就是下个月初,也就是 12 月 2 日。

数码博主 @数码闲聊站 曾透露,中邮旗下 Hi nova 将推出华为智选新机,或类似于雷鸟、优畅享、Nzone、鼎桥类机型,命名为 Hi nova 9 和 Hi nova 9 Pro。

他表示,这两款机型与华为 nova 9 系列的主要的区别是处理器换成了高通的骁龙 778G 5G,运行基于安卓 11 底层的 EMUI 12,同时也会像其他智选手机似的融入一些鸿蒙 OS 的 UI 特色,但实际上该手机运行的系统并不会直接命名为 EMUI。