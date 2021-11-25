现代汽车 RoboRide 服务将在明年试运行 采用 L4 级自动驾驶汽车

11 月 25 日消息，据国外媒体报道，在研发自动驾驶技术的现代汽车，在明年上半年将利用 L4 级别的自动驾驶汽车，开始试运行 RoboRide 服务。

从外媒的报道来看，现代汽车是当地时间周四，在 2021 年的首尔车展上宣布 RoboRide 服务试运行的计划的，将在首尔市中心设定的街道上提供服务。

在报道中，外媒还提到，用于试运行的 L4 级别自动驾驶汽车，将基于现代旗下的 IONIQ SUV 打造，IONIQ 是现代汽车旗下的电动汽车。

外媒在报道中还提到，RoboRide 服务在市中心街道上的试运行，有助于检验现代汽车的自动驾驶技术，推动自动驾驶技术的发展。

无论是根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的标准，还是国际自动机工程师学会（SAE）的标准，L4 级别的自动驾驶汽车，都已达到了高度自动化的水平，在大多数情况下都能由车辆自主驾驶，司机只需要在特定情况和紧急情况下介入，仅次于 L5 级别的完全自动驾驶。

现代汽车自动驾驶业务部门的负责人 Jang Woong-jun 透露，基于在现有车型上已经得到验证和应用的自动驾驶技术，他们正在研发不需要司机介入的完全自动驾驶技术。