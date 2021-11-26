坚守 Win10 必看：为 Win10 LTSC 2021 添加微软商店

尽管微软已经正式发布 Win11，但严苛的硬件要求以及并不稳定的系统组件，并没有刺激到大众“买单”。相反，很多用户还是更愿意选择硬件要求低，且稳定性更好的 Win10 系统。

近日，微软发布了最新一版 Win10 LTSC 2021 长期服务版，除了占用空间更小以外，整个系统相比标准版也更加精简流畅。不过和之前的 LTSC 版一样，微软同样没有为这个版本添加应用商店功能。今天这篇文章，就教你如何为 Win10 LTSC 2021 版添加微软商店组件。

想要安装微软商店，我们需要首先下载一款软件，名字叫做“LTSC-Add-MicrosoftStore”。

LTSC-Add-MicrosoftStore：点此到 github 下载

打开网址，点击其中的“Source code (zip)”即可完成下载。需要特别说明的是，尽管页面里标注的还是 2019 版，但实测对于 LTSC 2021 版依旧有效。

下载完成后，会得到一个压缩包，解压后是一个类似于下图的文件夹结构。右击第一项“Add-Store.cmd”，选择“以管理员身份运行”，即可开启安装过程。

整个安装需要一定时间，你会在屏幕上看到一个小黑框，里面不时会有进度条弹出。总之整个过程其实并不需要我们参与，你只管静静地瞅着，然后耐心喝茶就可以了。

安装结束后，会显示“Press any Key to Exit”字样。此时点击任意键退出黑框，然后重新启动电脑即可。如果能在开始菜单中找到新增加的“Microsoft Store”，即代表安装成功（没有的话再重复上面步骤即可）。这里需要说明的是，当前所安装的商店版本还比较低，必须经过升级后才能使用。

升级商店的方法如下：首先启动 Microsoft Store，打开右上角的“…”，然后点击蓝色的“获取更新”按钮。正常情况下，Microsoft Store 会自动完成自己的下载与安装。再次启动微软商店后，就能愉快地搜索与下载了。

写在最后

相比上一代版本，LTSC 2021 版基于 Win10 21H2 开发而来，除了继续保持高效稳定的特性以外，也增加了更多现代化功能。总之对于不喜欢折腾系统的网友来说，LTSC 一直都是一个很值得升级的版本。好了，以上就是手工为 Win10 LTSC 2021 版添加微软商店的技巧，感兴趣的小伙伴快去试一试吧！