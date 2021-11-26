谷歌与爱尔兰达成税务和解，补缴 2.45 亿美元税款

11 月 26 日消息，据外媒报道，当地时间周四，美国科技巨头谷歌提交的最新财务报表显示，该公司已经与爱尔兰税务部门达成税收和解协议，同意补缴 2.18 亿欧元 (约合 2.45 亿美元) 税款。

谷歌爱尔兰公司的文件显示，该公司还向爱尔兰税务局补缴 2020 年的 6.22 亿欧元（约合 6.97 亿美元）企业税，包括 2.18 亿欧元补缴税款和 1.272 亿欧元（约合 1.43 亿美元）的利息，使全部和解金额达到 3.452 亿欧元（约合 3.9 亿美元）。此前，谷歌爱尔兰公司 2020 年只纳税 2.63 亿欧元（约合 2.95 亿美元）。

这些文件还显示，谷歌爱尔兰公司 2020 年的营收为 484 亿欧元（约合 542 亿美元），比去年同期的 457 亿欧元（约合 512 亿美元）增加了 27 亿欧元（约合 30 亿美元）。该公司的税前利润总额为 28.5 亿欧元（约合 32 亿美元），而 2019 年为 19.4 亿欧元（约合 21.7 亿美元）。该公司 2020 年支付的税费总额为 6.22 亿欧元，其中 22.3 亿欧元（约合 25 亿美元）计入资本金。

谷歌曾被指控通过所谓的“爱尔兰-荷兰双三明治”(double Irish, Dutch sandwich) 漏洞在欧洲逃税数亿美元。该公司在财务报表中确认了税务结算：“在年终之后，公司同意解决与前几年有关的某些税务问题。这项税项及相关利息在本财政年度确认。”

谷歌没有解释其账目中欠缴税款的原因，文件中也没有提供和解的细节，该公司拒绝对此事置评。

根据 2015 年的一项法律，谷歌去年承诺，将放弃漏洞战略，这一战略使其能够有效地将在欧洲境外取得的收入转移到百慕大等税率为零的地方。彭博社的一项调查显示，该计划允许谷歌将其海外税率降至 2.4%。

公平税收基金会 (Fair Tax Foundation) 首席执行官保罗・莫纳汉 (Paul Monaghan) 表示:“Alphabet 的税务行为确实缺乏透明度，这是可耻的，尤其是在爱尔兰子公司层面。利益相关者有权知道谷歌爱尔兰公司税解决方案涉及到什么。

莫纳汉还称：“鉴于 Alphabet 在美国的申报文件显示，它与全球各地的税务当局还有数十亿美元的税务纠纷，而按照 Alphabet 自己的定义，它在这些情况下获胜的几率不到 50%，投资者尤其应该感到担忧。”

谷歌爱尔兰公司 2020 年的员工成本总计为 7.54 亿欧元（约合 8.45 亿美元），高于去年同期的 6.179 亿欧元（约合 6.92 亿美元）。这包括工资和薪金，2019 年跃升至 5.209 亿欧元（约合 5.84 亿美元），而 2019 年为 4.277 亿欧元（约合 4.8 亿美元）。谷歌爱尔兰直接雇佣的人数从前一年的 3949 人上升到 4314 人，员工平均工资超过 12 万欧元（约合 13 万美元）。

该公司行政费用从 297 亿欧元（约合 323 亿美元）增加到 336 亿欧元（约合 377 亿美元），这主要是由于员工人数的增加和额外的特许权使用费。包括流量获取费用在内的销售成本从 143 亿欧元（约合 160 亿美元）降至 120 亿欧元（约合 134 亿美元）。

谷歌爱尔兰公司发言人称：“2020 年对谷歌爱尔兰来说又是强劲的一年。在过去的 18 年里，我们在谷歌欧洲、中东和非洲业务的成功中发挥了关键作用，我们继续投资并支持我们的爱尔兰业务。”

爱尔兰已经成为包括谷歌、苹果和 Meta 旗下 Facebook 在内的几家大型跨国公司在欧洲的业务基地，部分原因是这里的企业税税率较低，而七国集团正计划就此进行改革。在财务报表中，谷歌还表示，它正在“关注全球企业税制改革的进展”，这可能会促使未来几年企业税率提高。