SpaceX 向星链宽带预订者致歉：芯片短缺导致订单推迟交付

北京时间 11 月 26 日早间消息，据报道，美国商业太空公司 SpaceX 日前向一些星链宽带业务的订户表示道歉，原因是没有能够及时执行安装卫星宽带的预定订单，该公司表示，半导体缺货导致星链宽带的一些网络组件生产出现了推迟。

星链目前是 SpaceX 公司的一项子业务，专门通过大批量卫星向偏僻地区地面人口提供互联网宽带接入服务。对于在 2021 年上半年支付了 100 美元定金的宽带客户，星链团队曾经向他们承诺，Beta 版本的卫星宽带服务将从今年中期到年底前在各自所在地区启动服务。

本周，星链宽带的许多订户在社交媒体上抱怨称，尽管已经好几个月等待 SpaceX 安装设备，但是他们只能够在明年才能够享受到该公司卫星宽带服务。

日前，星链团队在推特网站刊登了一则道歉。星链团队表示，在过去六个月时间里出现了芯片短缺，这影响了宽带设备的生产计划和安装能力，导致公司无法在今年内完成安装卫星宽带套件的全部客户订单。

星链团队写道：“我们对于这次推迟表示道歉，我们的工程技术、供应链和生产团队正在努力工作，提升和简化我们的产品和工厂，来增加生产速度。”

星链团队表示，已经预定的客户可以在星链专用账号中随时查看宽带设备的预期交付时间。

需要指出的是，之前，星链团队曾对外表示，全球性的芯片缺货危机影响到了卫星宽带用户终端天线的生产。这种天线就是俗称的“小锅”，用来连接上网设备和 SpaceX 目前部署在太空轨道上的 1639 颗通信卫星。

美国消费者杰西・诺林（Jesse Nowlin）曾经在今年二月份发出了预定订单，为自己在美国加州圣地亚哥的房屋安装星链宽带。诺林对美国媒体介绍说，SpaceX 公司最近通知他一个坏消息，从 2021 年年终到年末期间还无法安装宽带。星链团队已经把安装时间推迟到了 2022 年 1 月。

五月份，诺林为自己在另外一个地点的房屋发出了第二个安装宽带的订单，但是星链业务已经把安装时间推迟到了 2022 年年中到年末期间。

诺林表示，自己安装宽带的两处房屋都位于美国乡村地区，使用卫星接入互联网是唯一的选择。

本周三，在美国热门网络论坛 Reddit 上，一位用户抱怨称：“他们所承诺的所谓先到先得让我们感到很失望，这家公司向我们撒了谎。”

另外一位 Reddit 用户表示，自己正在考虑从 SpaceX 退出 100 美元定金，“如果现在申请，2022 年才能够安装宽带，没准那个时候我已经搬家了。”

今年十月份，外媒曾经报道称，一些预定卫星宽带的消费者，他们等待了足足八个月的时间，最终彻底失望取回了 100 美元定金。

另外根据九月份的媒体报道，星链业务的一些预定用户感到非常失望，原因是在支付定金之后，他们根本无法通过电子邮件或者电话联系 SpaceX 星链部门，获取订单最新进展的消息。